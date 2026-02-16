康康擁5房成「隱形富豪」！曝背後推手　昔欠債：被人拿槍抵著唱歌

記者孟育民／專訪

綜藝天王康康縱橫演藝圈近30年，近年接下中視《綜藝一級棒》，播出後收視屢屢奪冠，在周六一片廝殺中脫穎而出。他接受《ETtoday星光雲》專訪，回顧疫情期間臨危受命接下主持工作的心情，坦言是「有苦說不清」，從過去站在張菲、胡瓜、吳宗憲身旁的「老二哲學」，到如今獨挑大樑成為節目門面，雖然成績亮眼，實際上卻是壓力與限制並存的全新挑戰。

▲康康接受《ETtoday星光雲》專訪。（圖／中視提供）

康康透露，過去重大決定多由前輩拍板，然而如今角色轉換，擔起節目重任，卻發現並非想像中風光，「現在旁邊的人都會問我想找誰，但其實也不能完全照我的意思來。」他坦言，節目被定位為偏重歌唱的「優質節目」，因此尺度與內容都有諸多限制，來賓也須以音樂性為主，外型、形象甚至都在考量範圍內，加上通告費有限，找尋來賓不容易。此外，錄製一集節目加上彩排往往就要花上7個小時，收工時常已是凌晨，過程相當辛苦。

[廣告]請繼續往下閱讀...

被問到起初接下節目有猶豫嗎？康康秒回：「我當然沒有猶豫，但是他把我酬勞講出來我就猶豫了，因為跟我心裡的數字差一倍，我太太就說『先去做，等到後面根本沒舞台，如果錢很多就找瓜哥跟憲哥了』，其實主要是因為我們做節目很辛苦，付那些歌曲的版權，就沒有多的錢給主持人。」雖然主持費被砍，但康康表示自己心態已經很知足，也看得更長遠。他認為，節目曝光帶來的廣告代言與商演、尾牙機會，反而成為額外收入來源。

▲康康如今帶領許志豪、陳隨意、陳孟賢、李子森、杜忻恬，成為受人敬重的前輩。（圖／中視提供）

康康全盛時期手上曾同時握有5個節目，但隨著市場環境變化，也經歷長達10年沒有代表作的低潮期。不過他並未停下腳步，陸續推出專輯、出書，甚至跨足電影圈，卻也為此付出慘痛代價。他自爆，當年自編、自導、自演投入拍攝電影，籌備資金約新台幣3000萬元，「我找了10個朋友，一個人出300萬。」然而最終票房與回收不如預期，每位投資人只拿回約100萬元，「等於一個人賠了200萬，總共賠了2000萬。」康康苦笑表示，自己身為發起人從頭到尾沒有領酬勞，等於是做白工。

即便在演藝圈並非一路順遂，康康仍選擇樂觀看待，認為人生自有安排。他坦言，其實在踏入演藝圈前，日子過得更苦，「以前真的有一餐沒一餐，沒有工作，唱歌還被人拿槍抵著，唱完歌還被二十幾個人圍著打，家中阿嬤生病需要照顧，自己做生意又失敗，欠下不少債務。」也正因為曾經辛苦過，如今再回頭比較演藝圈的起伏，他反而多了一份豁達與知足。

▲康康分享曾經也苦過。（圖／中視提供）

事實上，康康出道多年，被外界譽為「隱形富豪」，早年陸續購入7間房產，光是賣出其中2間就獲利上千萬元，如今名下仍擁有5間房，其中一間更是當年向嫩妻求婚時，在杭州購入的透天厝。談到理財之道，他坦言關鍵其實是太太，「我以前沒結婚的時候，我真的亂花錢。」康康笑說，年輕時換過好幾台幾百萬名車，還學著前輩帶助理、經紀人排場十足，日子過得相當奢靡。

婚後太太成為他的經紀人與財務管家，不僅幫忙規劃工作，也細心打理生活開銷，連高鐵升等、出國紅利點數都替他安排妥當。康康透露，如今出國演出，太太會善用紅利點數替全家升等商務艙，甚至在談演出酬勞時，也會精打細算。他笑說，有時為了讓合作順利成交，自己會主動降低唱酬或只收對方紅包，「我唱酬可以拿少一點，有時候不用什麼都算得那麼清楚，人情跟信用累積起來，後面自然會疊上去。」一席話足見成功哲學。

中視除夕特別節目《馬力全開紅白歌合戰》2月16日除夕夜晚間8點，在中視、中天綜合台、中天娛樂台播出。