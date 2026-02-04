97萬在台韓籍YTR錄台綜哭了！背後壓力曝光　INFINITE南優賢愧疚道歉

記者孟育民／台北報導

由台韓聯合製作、備受矚目的全新實境慢綜藝《細細山路私密達》，今（4日）舉行正式開播記者會。節目核心成員——金鐘得主彭小刀、韓國國民三金影后金荷娜、人氣男團 INFINITE 主唱南優賢，以及在YouTube頻道擁有97.3萬訂閱的肌肉山山首度合體出席。肌肉山山來台發展多年，這次負責當起節目翻譯，成為台韓溝通重要橋樑，不過他爆第一天錄完影結束，回到飯店就哭了，「我自己想做好，但做不好，心裡的壓力很大。」

▲肌肉山山（左起）、彭小刀、金荷娜、南優賢出席 《細細山路私密達》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

肌肉山山扛了不小的壓力，直到錄影第三天才放鬆，笑說：「因為大家都為我支持，慢慢我就放開，我後面就隨便翻譯，因為我也放鬆了。」現場才得知此事的演藝圈前輩們都感到內疚，南優賢說：「我們真的不知道你有哭，因為其實一開始感覺他很細心，但因為才剛認識，彼此都還在認識階段，真的沒有感覺到你有壓力，現在知道很抱歉，還好後面有放鬆，我會再請你吃好吃的東西。」金荷娜也立馬表示：「在跟大家相處，覺得每個人都很真誠、溫暖，真的不曉得你自己在背後累積那麼大壓力，非常抱歉。」

▲▼南優賢 。（圖／記者黃克翔攝）

金荷娜在記者會現場也不斷誇讚彭小刀，直呼對方是一個溫暖的人，南優賢立馬補充：「刀刀是我認識所有人之中最溫暖的人，有時候很累會自言自語說想吃什麼、刀刀聽到都會默默準備，是很細心、溫暖的男人。」彭小刀還特意買了客家有名的油蔥給大家當伴手禮，大夥還相約要住在彭小刀家，足見錄影期間培養了好感情。

▲金荷娜 。（圖／記者黃克翔攝）

而大勢演員李濬榮今雖遺憾缺席記者會，但驚喜捎來 VCR 向現場致意。影片中他展現滿滿誠意，開場便以流利客語問候，並感性分享：「在為期 10 天的旅程中，與成員們共同經歷了許多充滿新鮮感的『第一次』，並在過程中深度體驗客家文化與美食。」他更感性表示：「能親自走過客家先輩們曾行經的古道，是一段極其珍貴且難忘的回憶。」影片最後，李濬榮再次用客語驚喜告白，熱情呼籲觀眾務必準時收看，感受這份跨越國界的感動。