最強英文老師Sandra自爆驚險　分享懷孕初期歷經大出血

記者葉文正／台北報導

對於Sandra來說，懷孕這一趟旅程，自己從反覆嘗試、突破身體的不適，到心理的自我對話，她以堅定與溫柔並存的態度走過這段路。成為媽媽的路途或許艱辛，但那份等待與愛，會更加靠近幸福的模樣。

▲Sandra提到當媽心情。（圖／媽媽寶寶提供）

身兼知名英文主持人、老師、樂團主唱的Sandra，於2025年7月驚喜宣布懷孕喜訊，並在跨年日迎接寶貝兒子的到來，正式晉身為新手媽媽，而在此之前身為免疫媽媽的Sandra，曾歷經一連串求子的關卡，對於她來說，懷孕，不只是一段新生命成形的過程，更是與自己內心進行一場深度對話的旅程。

▲Sandra是知名英文老師。（圖／媽媽寶寶提供）

得知懷孕的那一刻，Sandra笑說，由於自己是做試管療程，一般植入後照規定要等10天回診確認，但她卻忍不住在約第7、8天時，購買了據說十分靈驗的驗孕棒驗孕，看到淺淺的兩條線時，那瞬間的感動無法言喻。

「回診時，醫生宣佈我懷孕了，發現我的表現沒有很激動。他還問我：『你是不是有偷偷驗過？』」Sandra笑說，「因為之前已經激動過一波了，因此，醫師宣布結果時，我反而是感到欣慰、安心，不過，我想或許很多做試管療程的孕媽咪都會這樣吧，真的會想要迫不及待的開獎。」

對於Sandra來說，得知懷孕的那一天是「愛」的節日，更是寶寶第一次愛媽媽的真實展現。Sandra分享，第一次聽到心跳那天剛好是5月20號，不論是在哪裡感覺空氣中都充滿著粉紅泡泡，聽到心跳聲後，自己馬上傳影片給身邊的親友，分享這一刻的喜悅，卻沒想到驚心動魄的一瞬間竟來得如此突然。

「白天時，一切都正常，反而是在當晚半夜一點，我突然大出血，那真的是『洗三溫暖』的一天，當下真的以為可能流產了，但因為已經半夜一、兩點，所以，就先打了醫師開的急救針，撐到隔天早上回生殖中心。」直到第二天回去生殖中心照超音波的Sandra，聽到心跳還在的那一刻，真的忍不住激動落淚。「對我來說，那才是真正的感動，之後就完全臥床安胎十天，幾乎沒洗澡、下床，起床就是去上廁所，因為真的太害怕再出狀況了。」

Sandra接受媽媽寶寶雜誌專訪時表示：「成為媽媽並不是一時興起的衝動決定，而是長久以來的盼望，原本以為在最恰好的時機點備孕，能夠靜待花開，卻沒想到在實現成為媽媽的這一條道路上，就算做好功課，卻仍會迎來意想不到的難題。5年前，我把一切想得太過單純，由於自己是多囊患者，卵子數量應不成問題，醫師說，取9顆卵子就算保險，最後，取了14顆卵子，本來以為成功在望。不過，後來卻發現多囊性卵巢的卵子數量雖多，但品質並不好。5年後，14顆卵子只有兩顆能發展成胚胎，且送去檢測（胚胎著床前染色體篩檢PGS）後，一顆唐氏症、一顆則有其他染色體問題，那時的我已經快44歲了，幾乎接近崩潰。」

突如其來的變故讓Sandra不禁懷疑是否白忙了一場，加上自己有多囊問題，又有子宮息肉，還是個免疫媽媽，懷孕這件事似乎難如登天。所幸，在下定決心後，歷經重新養卵、打針、取卵、息肉手術、培養胚胎等過程，最後，雖然只得到一顆基因正常的胚胎，卻一次植入就成功，對她來說，既是努力得來的結果，更是最幸福、美好的天外奇蹟。