鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

記者葉文正／台北報導

由公共電視主辦的「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）邁入第十二屆，今(4)日舉行首賣記者會，特邀金鐘影后鍾欣凌現身參與。今年以「Tiffi 開箱事務所」為主題，邀請孩子們和影展寶寶Tiffi一同出發，不過鍾欣凌也提到過去高中就看A片的有趣故事，更透露跟老公已分房三年。

▲鍾欣凌提到與先生已經分房。（圖／公視提供）

受邀出席「2026台灣國際兒童影展」首賣記者會的鍾欣凌，以二寶媽身分分享親子片單，並透過兒童影展電影溫柔地帶孩子探索世界、傾聽孩子的心聲。鍾欣凌表示：「和青春期的孩子說理其實有難度，所以藉由影片來提醒對孩子與家長都是比較溫和的方法，也比較不會吵架，本屆影展不乏探索自己內在情緒及青少年外在身體變化的主題。」有感於近期社會的不安，她也坦言：「現今許多家長最擔心也期待透過影片能夠讓孩子學會保護自己、遠離犯罪，更能學習是非黑白。」

▲鍾欣凌參加兒童影展。（圖／記者葉文正攝）

鍾欣凌跟郭彥均主持的兒童節目《超級總動員》已經13年，鍾欣凌提到，當年的小觀眾很多已經讀大學了，雖然還沒得過金鐘獎，但相信總有一天會拿到獎項。並提到兩個女兒喜歡動漫，兔寶喜歡動漫《鬼滅之刃》，早上七點就陪他們去排隊等到12點要賣票，還去唱KTV才出來。她想到過去高中時偷看A片，到當時的MTV看，要多方涉獵，也排過金馬影展的票，去金石堂狂買，奠定日後對表演的興趣。

▲鍾欣凌與主持人簡劭瑜。（圖／記者葉文正攝）

他說目前女兒大的國二跟小的小四，「大女兒本來喜歡關在房間裡，躲在她的世界中，現在越來越知道我們辛苦，看到妹妹的英文包太重，姐姐會幫忙揹，最近打電動都跟網友廝殺，也會幫我遞水，讓鍾欣凌感到欣慰。」

她說女兒們也有追韓國男團，妹妹追IDLE那些，日前帶他們看《陽光女子合唱團》女兒的哭到褲子上都鼻涕，說歌也很好聽，鍾欣凌表示：「我練舞時，不在家裡練，因他們會笑我，到電影院就覺得我跳得像那一回事，就覺得OK。未來我想要挑戰安心亞「阿蘭」的角色，我想要跟人家打打架，真打的那種。」

她說先生陳老師現在睡兒童房，夫妻已經分房兩三年，因為本來一家四口是擠在主臥，但是後來實在太擠了，先生就睡在兒童房，女兒要求她要晚點睡，不然她打呼聲太大，會讓女兒睡不著。

由公視主辦的台灣國際兒童影展將於3/27（五）至4/3（五）在台北信義威秀影城、美麗華影城盛大舉行， 2/6（五）12:00影展將正式開放售票。