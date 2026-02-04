布魯克林鬧翻爸媽風波延燒　岳父首回應：女兒女婿都很棒

記者王靖淳／綜合報導

布魯克林貝克漢（Brooklyn Beckham）和貝克漢夫妻正式撕破臉，消息曝光後掀起各界關注及討論。為此，布魯克林的岳父尼爾森佩茲（Nelson Peltz）近日在受訪時也對此事做出回應了！

▲布魯克林日前和岳父合照。（圖／翻攝自Instagram／nicolaannepeltzbeckham）

尼爾森佩茲於3日受邀出席由美國《華爾街日報》所舉辦的投資論壇，當時主持人話鋒一轉，先是提到尼爾森長期處理高風險的經驗，接著便委婉地將話題帶到近期外界對他家人私生活的關注。面對這突如其來的提問，尼爾森佩茲反問：「我的家人最近有上新聞嗎？我完全沒有注意到。」

雖然主持人並未在現場直接點破具體的爭議內容，但仍順勢問尼爾森佩茲，面對這些紛擾，是否會給家人任何過來人的建議。對此，尼爾森佩茲坦率地表示，在他們家中，家人之間互相給建議是常態。不過，當談到自己給孩子們的忠告時，他隨即嚴肅地直言，千言萬語其實匯聚成一句話，那就是：「離媒體遠一點。」最後，尼爾森佩茲也給予女婿極高評價，毫不吝嗇地公開稱讚女兒和女婿都很棒。