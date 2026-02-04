大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

記者孟育民／台北報導

「大S」徐熙媛離世屆滿一週年，2日其家屬與好友齊聚金寶山，為具俊曄親自參與設計的紀念雕像參與揭幕儀式。現場除大S家人外，昔日華岡藝校的高中同窗也紛紛現身，其中包括藝人彭小刀（小刀）。彭小刀今（4日）出席 《細細山路私密達》開播記者會，感性回憶與大S相識至今的深厚情誼。

▲彭小刀出席《細細山路私密達》記者會。（圖／記者黃克翔攝）

彭小刀當天和高中同學相約現身大S逝世週年儀式，談及心情，「我心情很複雜，因為我們一起成長，從高中到大家都當了爸爸媽媽，也同樣在演藝圈，所以經歷了很多相同的事情，那天是熙娣和康永哥帶領大家，我相信他們心情也很複雜。」他透露事後並無和具俊曄、小S多聊，同學間都有默契，僅透過訊息鼓勵對方，不會刻意關心，「大小S的情感太刻苦了，她們不是我們一般認識的姐妹，她們互相扶持、互相深愛對方，大家無法完全體會那種心情。」

▲彭小刀日前與高中同學前往金寶山，參與大S徐熙媛雕像揭幕儀式。（圖／翻攝自Threads）

彭小刀最後一次見到大S是在她過世前半個月，提及和大S過往回憶，彭小刀直誇對方「心地好到難以相信」，就像個俠女一樣在乎著每個人，當場舉例：「大S曾經跟吳佩慈說『如果有一天有什麼事情，我一定會出來賺錢養妳』，她也跟我同學說過一樣的話，代表她只要能力可以都會照顧大家。」大S淡出演藝圈的那段時間，還把身邊的經紀人引薦給小刀，替其謀取生路，彭小刀說：「她是很照顧身邊的人，她永遠在我心中都是仙女。」