開唱爆「周杰倫助陣當嘉賓」！　吳宗憲自信放話：機率9成以上

▲吳宗憲JACKY WU《臭男人演唱會》演唱會加場記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

吳宗憲宣布將於3月29日在台北國際會議中心TICC，舉辦《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站，日前門票開賣，不到2小時就售罄，他今（4日）出席記者會，霸氣宣布將於28日加場開唱，並自信表示：「不可能有比我演唱會還好玩的，來看就是來娛樂。」演出內容更將加入脫口秀形式，也不排除邀請溫嵐合唱〈屋頂〉，直言：「如果我有開口的話，她一定會來。」

▲▼吳宗憲預告演唱會絕對精彩。（圖／記者湯興漢攝）



至於是否邀請周杰倫助陣？吳宗憲笑說：「如果我開口叫杰倫來幫憲哥站台，他來的機率是9成以上。」他表示因為自己一生沒有麻煩過別人，「好朋友不可能為難人家。」下秒被拱真的發出邀請，吳宗憲則笑回：「你又不是我媽。」

過去他曾多次放話想當大巨蛋開唱第一人，不過頭銜已被搶走，對於還否想唱大巨蛋？吳宗憲坦言時機太過倉促，「當時我第一個想唱，從柯市長執政等了4年，又等了8年，又一直沒有，到第9年我已經死心了，現在心裡面覺得我已經放下來了。」

而先前他承諾陳漢典和LULU結婚要包2百萬紅包，隨著婚禮結束，外界好奇紅包進度？一旁的鹿希派表示原本公司勸他不要，但吳宗憲堅持匯款，他說：「勸什麼勸？那小錢，怎麼可能拖過隔天？」並現場曬出對方傳來的帳號資訊。

