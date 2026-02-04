袁惟仁病逝！　吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走

▲吳宗憲JACKY WU《臭男人演唱會》演唱會加場記者會。（圖／記者湯興漢攝）



記者翁子涵／台北報導

吳宗憲宣布將於3月29日在台北國際會議中心TICC，舉辦《2026臭男人 巡迴演唱會》台北站，日前門票開賣，不到2小時就售罄，他今（4日）出席記者會，霸氣宣布將於28日加場開唱，談及袁惟仁纏病8年逝世，吳宗憲表示自己也在基金會的群組中，從袁惟仁倒下開始，黃韻玲、莫凡、游鴻明、巫啟賢等人都一起幫忙，他透露自己最後一次匯款金額較多，「因為我接下來沒有時間，沒想到後面發生了不幸的事情。」

▲▼吳宗憲透露袁惟仁生前最後製作的專輯就是自己的。（圖／記者湯興漢攝）



至於實際金額，他則低調不透露，吳宗憲表示每年都有固定基金協助小胖老師的家人，並感嘆袁惟仁和他姊姊都相當辛苦，「希望他一路好走，他也活得很辛苦，生命的尾聲很辛苦。」他也提到小胖老師生前製作的最後一張唱片就是自己的作品，其中一首〈一路小心〉，由方文山與周杰倫創作。

談到曹西平逝世一事，寶弟感性透露當天吳宗憲立刻在群組中傳影片，表示要在演唱會上播放畫面致敬曹西平，不過此話一出，吳宗憲也忍不住虧他：「你是主辦單位，怎麼把彩蛋講出來？」