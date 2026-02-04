吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因：國民年金多得可怕

記者王靖淳／綜合報導

藝人兼作家吳淡如平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，最近她就在臉書發文寫下對於到日本買房的看法，同時也透露，自己很早就放棄了長居權。

▲吳淡如。

吳淡如透露她在過年前，特地飛往東京處理公務，沒想到到公司後卻發現狀況百出。她無奈表示，因為有一陣子沒有親自緊盯，「一片荒蕪」的慘況讓她不得不親自跳下來救火。雖然她坦言，自己其實「非常不喜歡瑣事或行政作業」，但面對公司內部的混亂也只能硬著頭皮處理。這次的經驗讓她感嘆地說道：「有人說萬事起頭難，事實上就算在穩定的事業，人事的管理也很難。不能系統化，就會有無數麻煩，所以也只能努力中。」

▲吳淡如很早就放棄日本長居權。

除了公司內部的挑戰，吳淡如也直言日本現行的執政其實還是相當排外，過去為了吸引外資，曾給外國人開公司的紅利與優惠，如今都已經取消。更讓外國投資者卻步的是稅務問題，她指出對於長期居住者的稅率不僅沒有減免，反而是加了又加，除非你在當地完全沒有收入，「還好我很早就放棄了長居權。否則每年要繳國民年金多得可怕。」