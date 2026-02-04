四億女星鍾欣凌體重直逼3位數「被醫生放棄」遭賈永婕提警告

記者葉文正／台北報導

由公共電視主辦的「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）邁入第十二屆，今(4)日舉行首賣記者會，特邀金鐘影后鍾欣凌現身參與，鍾欣凌提到，體重越來越誇張，已經95公斤，直逼三位數，但是醫生已經放棄要她減體重，現在服用血壓藥，但難以改掉狂吃狂喝的問題，連101董事長賈永婕都對她提出警告。

▲公共電視主辦的「2026台灣國際兒童影展」（TICFF）邁入第十二屆，鍾欣凌(右)出席。（圖／記者葉文正攝）

鍾欣凌提到，過去也熱愛看去金馬影展，常常看到半夜三、四點，到早上六點才去上課，而她客串演出的《陽光女子合唱團》票房已經攻破四億，她也認為：「應該是年底大家需要一個地方，有著光明正大理由去宣洩自己的苦，釋放出來，現在突然發現要祝福生日快樂的人很多，找我幫小孩錄一段影片。」雖然不是女主角，卻得到不少共鳴。

▲鍾欣凌與所長。（圖／記者葉文正攝）

《陽光女子合唱團》票房大賣，鍾欣凌說是運氣好，也同時間被看到，更感謝很多的金主，沒想到會賣到這麼多，之前演的《當男人戀愛時》四億多票房已被超越，讓她也是始料未及。

鍾欣凌也提到，自己現在腰圍跟臀圍一樣大，胖到肚臍凸出來，破一百公分，體重至少有95公斤，「我體重已經不敢量，連賈永婕都勸我，『欣凌要為自己身體著想，就算不為自己想，也要為小孩想。』我每年都健檢，醫生希望我降體重，但對我降體重這件事沒希望，希望找安全的減重方式，我不想切胃等等，幸好我做精密抽血檢查都還OK，只能買哺乳內衣，沒有鋼絲的。



她也提到自己的三高，「血糖有吃控制的保健品，但血壓藥已吃蠻久的，血脂好的膽固醇有多一點，但是每天有吃消夜，現在寒假不得不，買鹹酥雞來吃，粉圓冰，還有雞排好好吃。」難以改進飲食習慣成為她體重無法下降的主因。