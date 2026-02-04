黃明志致敬袁惟仁　爆曾在《星光》打工「尾隨他進廁所」見超暖一幕

記者蔡琛儀／台北報導

馬來西亞歌手黃明志在經歷長達兩個月的輿論風波後，近日IG限動低調發布一段自彈自唱〈執迷不悔〉的影片，悼念日前過世的華語樂壇重量級音樂人袁惟仁，有戴上平時標誌性的誇張眼鏡，不搞怪、不包裝，只有一把吉他與毫無修飾的清唱。

▲黃明志悼念袁惟仁。（圖／翻攝黃明志IG）

黃明志表示，當他聽到袁惟仁離世的消息時，心裡真的非常難過，因袁惟仁是他剛踏入音樂創作時期相當敬仰的前輩，而這首〈執迷不悔〉，也正好映照了他當年半工半讀、一邊生活一邊創作音樂的心境，因此才會選擇用這首歌向袁惟仁致敬，並感謝他多年來對華人音樂所留下的深遠影響。

回憶起過去與袁惟仁的互動，黃明志說當年他在台灣節目《超級星光大道》打工時，為了讓自己的Demo有機會被聽見，竟趁著錄影空檔，偷偷尾隨袁惟仁進男廁，還刻意站在對方身旁，趁機把早已準備好的Demo遞上，黃明志笑說，如今回想起來，那個畫面實在尷尬至極。

▲袁惟仁英年早逝。（圖／翻攝自Facebook／袁惟仁 / 小胖老師）

幸好當時男廁裡只有他們兩個人，他還記得袁惟仁在接過Demo前，特地把手在褲子上擦了一下，這個細節多年後想起來，依然讓他印象深刻。巧的是，黃明志近期也推出短影音節目《鬼才打工》，同樣以簡單造型，親自體驗其他行業的打工日常，彷彿回到他剛出道時為了生活、也為了音樂努力嘗試各種可能的創作者身分。