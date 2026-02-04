霍諾德認了：爬台北101前「超級抖」！　女兒爬冰箱不敢罵：我沒資格

記者蕭采薇／綜合報導

「攀岩大神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold）近期完成徒手攀登台北101的壯舉，再度成為全球焦點。過去曾有醫學研究指出，他的大腦杏仁核對恐懼幾乎沒有反應，讓他被稱為「無懼之人」。不過他近日在脫口秀《吉米夜現場》上澄清這是誤解，更坦言在挑戰台北101前其實「非常緊張」，走到大樓底下的那一刻心跳都在加速。

▲霍諾德挑戰「徒手攀登101」前面露笑容，但他坦言，當時心裡非常緊張。（圖／記者李毓康攝）

破除「無懼」迷思 認了爬101前：真的在抖

[廣告]請繼續往下閱讀...

霍諾德解釋，大家以為他沒有恐懼，其實是因為長年的訓練讓他對這類刺激「麻痺」了。「如果你一輩子都在攀岩、一輩子都在面對這種高度，那躺在MRI機器裡看幾張黑白照片，當然不會讓你感到害怕。」

被問到最近一次感到恐懼是什麼時候？他誠實回答：「老實說，就是走向台北101底部的時候。現場有龐大的直播團隊、群眾圍觀，那種壓力讓我當下真的很抖。」

女兒爬冰箱不敢罵 看別人爬比自己上更可怕

身為兩個孩子的爸，主持人也好奇霍諾德會不會禁止小孩攀爬？他幽默回應：「如果她們爬上冰箱，我絕對不敢罵她們『不要爬』！」但他強調會教導孩子注意安全，「我罵的是生活的規矩，不是攀爬這件事。」

▲霍諾德挑戰時，還有心思向民眾揮手致意。（圖／記者李毓康攝）

至於未來敢不敢看女兒徒手攀岩？他展現慈父一面：「如果是她們訓練了30年、有把握的事，我會信任她們的決定。但看別人徒手攀岩，絕對比自己爬還要壓力大。」

半裸爬樓「借宿」冷氣機 住戶開窗神救援

訪問中也秀出一張霍諾德過去在紐約「半裸」攀爬公寓大樓的照片，甚至還有住戶入鏡。他回憶當時是獲得許可攀爬，但住戶似乎不知情，「我經過別人家窗戶感覺超怪的。」後來爬到三分之二時他決定放棄，就坐在某戶人家的冷氣室外機旁取暖。

▲霍諾德登上《吉米夜現場》。（圖／翻攝自YouTube／Jimmy Kimmel Live）

霍諾德笑說：「我就這樣等到天亮，最後有人開窗讓我進去搭電梯下樓。」這段超現實的經歷也展現了他隨遇而安的性格。霍諾德目前定居拉斯維加斯，他也透露，當地擁有「全美最棒的攀岩環境」。