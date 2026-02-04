ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓綜來台採訪具俊曄「全看哭了」
「走路講電話會停下來」恐是失智警訊
陸劇女神受傷「臉縫7針」遭換角
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 馬筱梅 黃乙玲 言承旭 周渝民 馬如龍 林岱縈

擁三座金曲歌后還不夠！　黃妃化身「江湖女俠」強勢再次叩關

記者蔡琛儀／台北報導

台語金曲歌后黃妃推出全新專輯《江湖女俠》，題材橫跨江湖豪情、抒情思念、孤獨心境、守護情感與追夢精神，讓聽眾一次性感受黃妃多層次、極具張力的情感詮釋。已榮獲三座金曲獎肯定的她，這次是否能再度問鼎、成功叩關第四座金曲，也成為外界熱議焦點。

▲▼黃妃推新專輯《江湖女俠》。（圖／華特唱片提供）

▲黃妃推新專輯《江湖女俠》。（圖／華特唱片提供）

專輯同名主打歌〈江湖女俠〉延續黃妃最擅長的霸氣江湖風格，豪氣十足的旋律搭配她獨特的嗓音與極具辨識度的唱腔，瞬間勾勒出一位行走江湖、柔中帶剛的女俠形象。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃妃表示，這首歌就像是為自己量身打造，「唱的是江湖，也是人生」，不論是情感厚度還是戲劇張力，都濃縮了她多年來在歌壇累積的生命歷練。為了完美呈現畫面氛圍，歌曲特別邀請到「三昧堂偶戲團」一同合作，提供了符合這首歌曲俠女形像的原創布袋戲劇碼「柔情似水」和MV相互呼應，形成最完美的結合。

▲▼黃妃推新專輯《江湖女俠》。（圖／華特唱片提供）

▲黃妃有望問鼎第四座金曲獎。（圖／華特唱片提供）

專輯MV也特別邀請甫榮獲2025世界閩南語金曲頒獎盛典暨海峽兩岸閩南語音樂大賽「最佳MV」的導演齋藤良掌鏡。其中歌曲〈月光下華爾茲〉黃妃更在寒冬中赤腳下水，在冰冷水中翩翩起舞，展現高度敬業精神，工作人員私下透露：「真的冷到不行，但她一開拍就完全進入角色。」相當敬業。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

黃妃

推薦閱讀

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

8小時前

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

10小時前

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

15小時前

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

10小時前

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

21小時前

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

6小時前

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

9小時前

快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

6小時前

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

7小時前

李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

9小時前

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

2/3 10:54

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

20小時前

熱門影音

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」
具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場
崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！
沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊

沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊
周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD
〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

看更多

【爭愛現場】女兒吃醋抱走小孩　結果下一秒就被趕走XD

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

陳美鳳結緣畢書盡！　大讚偶像「巨星風采」拜託導播多拍他

30分鐘前0

大S生前是俠女！霸氣喊「賺錢養吳佩慈」　小刀受囑託爆：心地好到難以相信

32分鐘前1

鍾欣凌跟老公分房三年　自爆高中就偷看A片

51分鐘前12

吳淡如認「放棄日本長居權」　鬆口背後原因：國民年金多得可怕

1小時前10

白冰冰子弟兵蔡亞露斜槓大爆發　找董至成推出新單曲〈來都來了〉

1小時前10

黃明志致敬袁惟仁　爆曾在《星光》打工「尾隨他進廁所」見超暖一幕

1小時前84

袁惟仁病逝！　吳宗憲悲吐「才剛匯大筆金額」嘆：一路好走

1小時前10

演藝圈16年青梅竹馬首度組CP！　男神被突襲親嘴「真實反應」羞了

1小時前10

開唱爆「周杰倫助陣當嘉賓」！　吳宗憲自信放話：機率9成以上

1小時前0

四億女星鍾欣凌體重直逼3位數「被醫生放棄」遭賈永婕提警告

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停
    8小時前2228
  2. 具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了
    10小時前286
  3. 具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」
    15小時前5826
  4. 雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋
    10小時前2442
  5. 大S兒女缺席週年儀式掀討論
    21小時前146
  6. 大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家
    6小時前2026
  7. 王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃
    9小時前1415
  8. 快訊／金宣虎涉逃稅道歉了！緊急做2手續滅火
    6小時前164
  9. 大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！
    7小時前1012
  10. 李棟旭現身永康街！　街頭揪女伴哈菸小酌
    9小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合