串流收視週榜／《96分鐘》衝Netflix全球第4！尾牙必聽《花木蘭》

台灣影視強勢霸榜中！首先是電影《96分鐘》繼2億票房大關後，上線串流勇奪Netflix全球非英語電影週榜第4 名。另外《凶宅專賣店》稱霸Disney+日榜幾乎天天第一，在海外也是冠軍成績。《ETtoday星光雲》帶來最新一週收視排行，為大家盤點現正熱播的4部話題神作！

96分鐘衝上Netflix全球第4

▲《96分鐘》上線首週衝Netflix全球第4！觀看數310萬。（圖／翻攝自臉書）

當全世界看起台灣電影！《96分鐘》於1月30日上線，在國際串流再度創下台片少有的全球性效應，根據官方數據，該片首週全球累積觀看次數達310萬次，衝上非英語電影週榜第4名，成功闖進全球24個國家地區的 Top 10。對比去年（2025）張孝全主演的電影《器子》以黑馬之姿首週觀看數突破340萬、全球非英語週榜第3，《96分鐘》則略遜一籌，原因是統計日數上的差異，《96分鐘》上線首週僅被算入2天的觀看成績。另外，《96分鐘》在海外觀影評價不錯，第二週的觀看成績有機會再往上攀升。

《凶宅專賣店》開年最強原創台劇

▲《凶宅專賣店》題材新穎。（圖／翻攝自臉書）

《凶宅專賣店》描述專辦凶宅買賣的房仲公司「義勝房屋」的故事，由金鐘影帝李銘順、范少勳、陳姸霏領銜主演。自1月16日上線以來成績直飆，從1月26日至2月1日收視週期觀察，該劇除了1月28日退居日榜亞軍外，其餘天數皆穩居第1名，是Disney+近期最成功的原創台劇。該劇在香港也是日榜稱霸多日冠軍的作品。

台灣定格動畫《我是陳派派》

▲睽違35年！台灣再推出定格動畫《我是陳派派》。（圖／公視+提供）

日本近年推出的定格動畫《拉拉熊與小薰》、《寶可夢禮賓部》皆在全球掀起討論熱潮，如今台灣也推出定格動畫影集《我是陳派派》。該片由金馬獎最佳動畫短片導演黃勻弦歷時20個月打造，並找來金鐘影后楊麗音為「派媽」配音，故事透過小女孩「派派」視角，描述派派的生活日常，作品在公視+上線。而公視1990年曾推出逐格動畫《阿公講古》，相隔35年，再度推出原創定格動畫，播出後上週平台第7名，好評推薦下最新一週登上平台熱門第2名。

尾牙必聽《花木蘭》中獎神曲

▲經典動畫《花木蘭》近期突然熱播。（圖／翻攝自臉書）

Disney+近日一部經典動畫《花木蘭》突然排名急速竄升。這部1998年的動畫為何突然重回熱門榜？原來網路上傳言，只要在尾牙時播放《花木蘭》插曲〈以妳為榮〉，歌詞唱著「老祖宗保佑我」，祈求中獎，中獎機率大增！因此每年到了公司行號舉辦尾牙的時節，這首中獎神曲便會在網路瘋傳，連帶帶動了動畫《花木蘭》的觀看數，該作在過去7天內一直在熱門榜排行第3、4、5名上，甚至超越了南韓神劇《韓國製造》。

【台灣8串流平台收視】

Disney+／台劇《凶宅專賣店》冠軍

▲Disney+熱播3作品（1/26-2/1，資訊來自Flixpatrol）。（圖／翻攝自臉書／Disney+）

friDay影音／《RUNNING MAN 》擠下《模範計程車3》

▲friDay影音收視週榜（1/26-2/1）。（圖／friDay影音提供）

Hami Video／《捍衛戰士：獨行俠》霸榜2週

▲Hami Video收視週榜（1/26-2/1）。（圖／Hami Video提供）

iQIYI／《軋戲》霸榜2週！短劇第一《九爺》

▲iQIYI收視週榜（1/26-2/1）。（圖／iQIYI提供）

LINE TV／實境節目《百分之一相對論》奪冠

▲LINE TV收視週榜（1/26-2/1）。（圖／LINE TV提供）

MyVideo／台劇《那些你不知道的我》登頂

▲MyVideo收視週榜（1/26-2/1）。（圖／MyVideo提供）

Netflix／《赤手獨攀台北101》兩周冠軍《96分鐘》電影榜第一

▲Netflix節目收視週榜（1/26-2/1）。（圖／Netflix）

▲Netflix電影收視週榜（1/26-2/1）。（圖／Netflix）



公視+／台定格動畫《我是陳派派》衝第2

▲公視+收視週榜（1/26-2/1）。（圖／公視+提供）

