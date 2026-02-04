韓綜來台採訪具俊曄全看哭了！　「第一次見到這種愛情，太難以置信」

記者田暐瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛） 去年2月在日本罹患流感病逝，韓綜以特別專題回顧大S和具俊曄的故事，製作單位透露，採訪的3天內「我們看到具俊曄非常痛苦」，最後決定不做對話採訪，在旁靜靜看著具俊曄每日都到墓地陪伴大S，讓工作人員忍不住動容：「我第一次見到這樣的愛情，真是難以置信，未來可能再也不會有這樣的愛情。」

韓節目來台採訪具俊曄 見他消瘦身形太錯愕

《名人生老病死的秘密》製作團隊透露了在台灣採訪的後續故事，當時節目組親自飛到台灣金寶山和具俊曄見面，不捨表示：「他變得非常消瘦，眼睛裡滿是淚水，甚至無法與我們交談。製作團隊也因為他的情況而感到心痛，只能默默地看著他。」工作人員坦言是第一次經歷這樣的情況，「（比起來）採訪壞人可能還更容易，這是我一生中最艱難的會面，看到一個成年人如此真摯地流淚，讓我心如刀割。如果是電影的話，或許會讓我感覺輕鬆一些。」

▲具俊曄整整1年都守在大S墓地旁。（圖／翻攝自韓網）



在3天的採訪過程中，節目組表示具俊曄的日常生活始終如一，每天都會從居住的地方往返墓地，來回車程約需3小時，但他從未缺席，「我們看到具俊曄非常痛苦，觀察了三天，決定不進行訪談。他每天都會準備食物放在墓碑前，然後跪下拜祭，接著坐下來，像是一起用餐一樣，無限地觀看大S的影片。我無法相信他能如此堅持一年。」

往返墓地要花3小時 具俊曄整整1年沒缺席

具俊曄不管颳風下雨，每天都會到墓地靜坐1至2小時，節目組表示：「我們看到的具俊曄什麼都不做，這似乎是他自己獨特的懷念方式。」工作人員在採訪過程中心情沉重，心痛說：「我第一次見到這樣的愛情，真是難以置信，未來可能再也不會有這樣的愛情。希望具俊曄能照顧好自己的健康，因為他現在太瘦了。」

▲具俊曄整整1年都守在大S墓地旁。（圖／翻攝自韓網）



節目組回憶，見到具俊曄如此神傷，在現場只能靜靜地看著，雖然中間有進行一些談話，但都僅僅圍繞著大S，「我們決定保護具俊曄的隱私。」也希望具俊曄能早日恢復健康，「他似乎不太關心自己的安危，所有的焦點都在他的妻子身上。對於這種不現實的愛情，我感到非常心痛。希望他能好好度過這段時間。」

▲具俊曄整整1年都守在大S墓地旁。（圖／翻攝自韓網）