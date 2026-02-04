為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

記者蕭采薇／綜合報導

「攀岩大神」艾力克斯霍諾德（Alex Honnold），日前挑戰無繩索徒手攀登台北101大樓，直播震撼全球觀眾。近日他登上美國脫口秀《吉米夜現場》，被主持人問到爬到高空時為何還做出「單手懸掛」的驚險動作，他竟一派輕鬆笑回：「就為了耍帥嘛！」超狂發言讓主持人當場傻眼。

▲霍諾德在挑戰尾聲，爬到台北101高處時，突然放開雙手。（圖／翻攝自Netflix）

高空放手「只為耍帥」 吉米大喊：為什麼要這樣？

霍諾德在節目中回憶攀爬過程，當螢幕播放到他在高空中放開一隻手、僅靠單手抓握的驚險畫面時，全場觀眾忍不住發出驚呼。主持人吉米基墨笑稱，自己當時也大喊：「不！為什麼要這樣？」

霍諾德則淡定解釋：「那是為了炫技，就只是想耍帥玩一下嘛！」他表示當時已經接近塔頂，最困難的部分都結束了，心情放鬆便開始享受風景，「你不覺得這樣很有趣嗎？」吉米則吐槽：「我想不到有什麼事比這更不好玩的了。」

▲霍諾德登上《吉米夜現場》。（圖／翻攝自YouTube／Jimmy Kimmel Live）

欽點台北101原因曝 認證「結構完美」

對於為何選擇挑戰台北101？霍諾德透露，其實全球適合徒手攀登的摩天大樓並不多，團隊場勘了幾個地點後發現，台北101的結構對於攀岩來說非常完美。他形容這次挑戰難度適中：「它不是那種極限困難，但夠有趣、夠刺激，同時也還在我的舒適圈內，讓我有把握在直播的壓力下完成。」

▲霍諾德上月25日挑戰徒手攀登台北101。（圖／記者李毓康攝）

上班族隔窗看傻 他曝「搖頭大叔」尷尬插曲

至於攀爬過程中有沒有被裡面的上班族看到？霍諾德笑說，雖然這種窗戶打不開，但確實有不少熱情的員工隔著窗戶跟他揮手、錄影。不過他也分享了一個趣事：「有一天我在練習時，看到角落辦公室有個傢伙一臉不以為然地搖頭看著我。後來我把繩索甩過去讓他看到我的裝備，他才一副『喔，原來如此』的樣子。」這段插曲也讓全場笑翻。