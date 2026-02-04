曾寫張學友、張惠妹金曲！　大咖音樂人「消失5年」嗨曝喜訊

▲ 易桀齊是天王天后御用「金曲幕後推手」。（圖／走音佬音樂工作室提供）



記者翁子涵／台北報導

易桀齊曾寫下張學友〈好久不見〉、張惠妹〈知己〉、梁靜茹〈如果有一天〉等膾炙人口歌曲，搖身一變成「行腳音樂人」，將自身興趣「旅行」化為啟動全新音樂計畫的養分及概念核心，並以「行樂」二字為名，易桀齊計畫在未來的3到5年內，踏足全世界50個性格迥異的城市，每一站將停留 7 至 10 天，以「行樂」方式深度感受當地城市人文的脈動，除了將旅途中的記憶化作一首首「城市主題曲」，更將親自操刀拍成 Music-Vlog。

▲▼ 易桀齊啟動全新音樂企劃《行樂》。（圖／走音佬音樂工作室提供）



至於整個企劃的成本部分，易桀齊坦言：「由於企劃剛起步，加上每個城市的旅行花費都因當地物價而異，成本部分目前沒有實際估算，但肯定是一筆『會痛但值得』的預算！」儘管如此，他仍不計成本及代價堅持進行計畫，以持續「長跑」的方式分攤成本花費，並採取精簡專業團隊、自己扛器材的「輕裝上陣」模式來控制預算，他笑說：「就當作是投資自己，絕對值得！」

易桀齊自去年九月從台南啟動全新音樂企劃《行樂》，一路走過蘭卡威、檳城、新加坡、雪梨、曼谷、東京，他表示台南反而是心中第一名的「慢活」都市，也因此寫下〈慢一點走〉來紀錄回憶，他表示：「這首歌寫得最順，因為到了台南像回家一樣自然，情緒直覺湧現，反而提醒自己不要寫太滿、不要過度煽情，留白恰到好處才最動人。」

易桀齊透露今年過完農曆年後將先在台灣跑幾個城市，下半年則評估將前進倫敦、紐約、舊金山等地寫歌；至於2026年年度最後一站，他希望把「第一次」留給墨爾本，「這是一座尚未被既有回憶綁住、生活感與創作氣味都很濃厚的城市，節奏偏慢、街頭文化與音樂性格鮮明，他笑說把墨爾本放在最後，就像給自己的一份獎勵，用一座全新的城市，為這一年的《行樂》旅程畫下漂亮句點。」

