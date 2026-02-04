才爆和袁惟仁正妹女兒熱戀　HowZ甜蜜告白對未來的想像

記者蔡琛儀／台北報導

HowZ近日才被爆出和已故音樂人袁惟仁愛女袁融熱戀中，新歌〈東京巴黎〉風格一改前作曖昧氛圍，走向「甜蜜加滿」路線。他希望透過旅行想像，描繪情侶對未來的純粹憧憬，單曲封面選用象徵純潔的「桔梗花」，也讓第二張個人專輯《The Blooming Prince花花公子》的花卉概念逐步成形。

▲HowZ推出新歌〈東京巴黎〉。（圖／皓室創意Light House提供）

〈東京巴黎〉宛如一本旅行相冊，收錄兩人曾許下的約定，場景橫跨城市，情感卻始終單純，只想與某個人一起看世界。在節奏快速的現代生活中，這樣不加修飾的溫柔顯得格外珍貴。

[廣告]請繼續往下閱讀...

回顧前兩首作品，〈凌晨五點鐘〉以曇花象徵一夜激情，〈Mr. Wang〉則以夜來香描繪不能說的情感；第三波〈東京巴黎〉回歸純潔愛意。HowZ坦言，純潔與無悔並不容易，感情能否長久保鮮，正是「桔梗」花語想傳達的核心。

▲HowZ〈東京巴黎〉單曲封面選用象徵純潔的「桔梗花」。（圖／皓室創意Light House提供）

他也分享曾有過一段無怨無悔的戀情，認為感情中最重要的是把另一半當成最好的朋友，盡情分享生活中的大小事，讓彼此更加了解對方。他笑說：「我的秘訣就是好好寵另一半吧？把所有的愛放在對方身上，無論結局如何，都是美好且無悔的。」談到做過最浪漫的事，HowZ分享，曾帶著喜歡的人到自己最喜愛的地方旅行，像是他熱愛看海，就會帶對方去看不同海景、不同時間的日出與夕陽，感受大自然變化所帶來的浪漫