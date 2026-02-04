《浩克慢遊》王浩一心肌梗塞辭世！　劉克襄感慨曝「臨時請假」竟天人永隔

記者孟育民／台北報導

公視節目《浩克慢遊》全新第八季，將在本週四（2/5）於公視頻道開播。節目主持人劉克襄、製作人林彥輝等製作團隊與多位重要節目來賓日前出席特映會，王浩一之子王柏舜當天亦到場，與觀眾們一同分享父親與《浩克慢遊》的趣事。劉克襄回憶起10年前節目第一次拍攝的時候，當時空拍機技術還不太成熟，王浩一聽到製作人林彥輝說，節目會使用空拍來捕捉畫面時，還誤以為是要用直升機來拍攝，當時還驚訝不已。

▲ 《浩克慢遊8》上檔前於宜蘭舉辦特映會，製作人林彥輝（左起）、受訪者前金馬號小姐丁惠華、主持人劉克襄、導演薛植丰、企劃廖文彬。（圖／公視提供）

主持人之一的王浩一去年因心肌梗塞辭世，享壽69歲。劉克襄也提到第八季的第一集在南澳拍攝，剛好也是他與王浩一最後一次同框。下一集要到湖口、楊梅這兩個老街做拍攝，當天臨時接到王浩一因身體不適，需要臨時請假的消息。劉克襄原以為對方只會是一次性的缺席，還特別從家裡帶來一隻臺灣黑熊玩偶作為搭檔的替身，沒想到他就此中途下車。

▲劉克襄回憶王浩一。（圖／翻攝自臉書）



劉克襄感慨說道：「我不能說南方澳這個地方是一個傷心地，但是幾個熟悉的朋友，都是我來到這邊就會想念起他們。而現在這個地方，也是浩一拍攝的最後一集，所以這裏就變得意義特別的多。也希望這個第八季，大家也能幫我們廣為宣傳，因為這是你們最後一次看到我們兩個在這裡，努力地想要把臺灣的好，用我們自己所知的分享給大家。」

▲ 王浩一的公子王柏舜出席分享會。（圖／公視提供）



特映會現場，也邀請王浩一的公子王柏舜出席分享。王柏舜回憶起父親當初接到節目邀約的情況，他分享：「當初爸爸得知他要和克襄叔叔搭檔主持一個電視節目的時候，打電話跟我分享時，是非常充滿興奮的語氣。過程中我自己也去跟拍過幾次，看到他們可以跟彼此一起做一些自己喜歡做的事情，去探索、去冒險、去關心臺灣這些其實很用心的人，就會覺得爸爸能和克襄叔叔與節目團隊們擁有彼此，我也覺得很不錯。」



