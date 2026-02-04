ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

韓綜來台採訪具俊曄「全看哭了」
「走路講電話會停下來」恐是失智警訊
陸劇女神受傷「臉縫7針」遭換角
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 馬筱梅 黃乙玲 言承旭 周渝民 馬如龍 林岱縈

八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

記者黃庠棻／台北報導

由民視與公視台語台強強聯手推出的年度台語大戲《阿松與阿暖》，歷時近半年的精雕細琢，日前正式宣告殺青。劇組特別於昨晚（３日）舉行殺青宴，現場氣氛溫馨熱鬧，主要演員與幕後團隊齊聚同歡，細數拍攝期間的點滴。

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

民視總經理廖季方親自出席殺青宴，對這部作品展現高度重視。他透露已完整閱畢全劇本，盛讚內容紮實精彩，定能帶給觀眾全新的視覺感受。主演韓瑜表示，這次接演是因為題材相當具有突破性，角色設定特殊，是她演藝生涯的一大嘗試。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

柯叔元則大讚團隊展現極致專業，眾人集結心血完成的作品，讓他拍得非常過癮；資深藝人黃西田笑稱這是一部「又生氣又可愛」的戲，他飾演的老頑童讓家庭氛圍既吵鬧又和樂，極具看頭。

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

楊子儀與鄒承恩在受訪時展現絕佳默契，較晚進組的鄒承恩坦言起初擔心難以融入，沒想到楊子儀熱情迎接，讓他瞬間感受如家人般的溫暖。拍攝期間正值盛夏，容易流汗的楊子儀必須穿著厚重西裝，沒想到鄒承恩進組後兩人竟成了「流汗盟友」，對戲時頻繁出現「互相擦汗」的溫馨畫面，導演開玩笑說可以直接改拍「男男戀」。

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

拍攝過程也經歷了不少艱辛。民雄回憶在雙溪取景時，正逢寒流與連日大雨，是他印象中最冷的一次拍攝體驗。而在劇中飾演父女的丁力騏與柏妍樺，更有「大打出手」的衝突戲碼。柏妍樺透露，為了追求真實感，拍攝時不慎打到丁力騏身上，讓她深感內疚，所幸丁力騏大方表示沒關係，兩人的默契也在這場「武鬥」後火速升溫。

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

梁家榕與林玟誼在劇中演繹母女間的拉扯與和解，情感流動強烈且動人；鄧志鴻則挑戰性格鮮明的老闆角色，展現對媳婦與孫女截然不同的情感張力，他直言能與年輕演員合作是至高無上的幸福。

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

楊子儀推薦這部戲不僅描寫王船文化與傳統記憶，更在創新與守舊間尋找平衡。他強調，最重要的傳統其實就是「家人」，那份溫暖不限於血緣，更包含長久的陪伴。《阿松與阿暖》透過多條情感線，交織出台灣最珍貴的人情味，誠摯邀請觀眾鎖定頻道，感受這個充滿溫度的故事。

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

阿松與阿暖

推薦閱讀

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

7小時前

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

8小時前

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

13小時前

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

8小時前

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

19小時前

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

4小時前

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

7小時前

快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

4小時前

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

5小時前

李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

7小時前

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

2/3 10:54

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

18小時前

熱門影音

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」
具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場
崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！
沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊

沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊
周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD
〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

看更多

【警局前行兇】台南街頭爆持刀傷人　3人受傷「1人大量出血」送醫

即時新聞

剛剛
剛剛
10分鐘前0

韓綜播出大S搶救細節「全因具俊曄1心願」授權！　主持人哽咽說不下去

10分鐘前0

擁三座金曲歌后還不夠！　黃妃化身「江湖女俠」強勢再次叩關

15分鐘前0

為什麼爬到「台北101」高處突然放雙手？　霍諾德笑答：耍帥嘛！

24分鐘前0

串流收視週榜／《96分鐘》衝Netflix全球第4！尾牙必聽《花木蘭》

39分鐘前0

才爆和袁惟仁正妹女兒熱戀　HowZ甜蜜告白對未來的想像

40分鐘前0

最新台劇空降戲劇排行榜冠軍！　吳念軒驚喜「點名Ozone佳辰」狂讚

49分鐘前189

韓綜來台採訪具俊曄全看哭了！　「第一次見到這種愛情，太難以置信」

1小時前0

曾寫張學友、張惠妹金曲！　大咖音樂人「消失5年」嗨曝喜訊

1小時前84

韓綜心痛大S被網暴！　主持人「點名汪小菲張蘭」開砲了：是瘋了嗎

1小時前0

《浩克慢遊》王浩一心肌梗塞辭世！　劉克襄感慨曝「臨時請假」竟天人永隔

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停
    7小時前2228
  2. 具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了
    8小時前286
  3. 具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」
    13小時前5826
  4. 雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋
    8小時前2442
  5. 大S兒女缺席週年儀式掀討論
    19小時前146
  6. 大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家
    4小時前2026
  7. 王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃
    7小時前1415
  8. 快訊／金宣虎涉逃稅道歉了！緊急做2手續滅火
    4小時前164
  9. 大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！
    5小時前1012
  10. 李棟旭現身永康街！　街頭揪女伴哈菸小酌
    7小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合