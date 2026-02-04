八點檔2男神合體「互相擦汗」　導演目睹全過程驚呆：改拍男男戀

記者黃庠棻／台北報導

由民視與公視台語台強強聯手推出的年度台語大戲《阿松與阿暖》，歷時近半年的精雕細琢，日前正式宣告殺青。劇組特別於昨晚（３日）舉行殺青宴，現場氣氛溫馨熱鬧，主要演員與幕後團隊齊聚同歡，細數拍攝期間的點滴。

▲《阿松與阿暖》歷時近半年正式殺青。（圖／民視提供）

民視總經理廖季方親自出席殺青宴，對這部作品展現高度重視。他透露已完整閱畢全劇本，盛讚內容紮實精彩，定能帶給觀眾全新的視覺感受。主演韓瑜表示，這次接演是因為題材相當具有突破性，角色設定特殊，是她演藝生涯的一大嘗試。

柯叔元則大讚團隊展現極致專業，眾人集結心血完成的作品，讓他拍得非常過癮；資深藝人黃西田笑稱這是一部「又生氣又可愛」的戲，他飾演的老頑童讓家庭氛圍既吵鬧又和樂，極具看頭。

楊子儀與鄒承恩在受訪時展現絕佳默契，較晚進組的鄒承恩坦言起初擔心難以融入，沒想到楊子儀熱情迎接，讓他瞬間感受如家人般的溫暖。拍攝期間正值盛夏，容易流汗的楊子儀必須穿著厚重西裝，沒想到鄒承恩進組後兩人竟成了「流汗盟友」，對戲時頻繁出現「互相擦汗」的溫馨畫面，導演開玩笑說可以直接改拍「男男戀」。

拍攝過程也經歷了不少艱辛。民雄回憶在雙溪取景時，正逢寒流與連日大雨，是他印象中最冷的一次拍攝體驗。而在劇中飾演父女的丁力騏與柏妍樺，更有「大打出手」的衝突戲碼。柏妍樺透露，為了追求真實感，拍攝時不慎打到丁力騏身上，讓她深感內疚，所幸丁力騏大方表示沒關係，兩人的默契也在這場「武鬥」後火速升溫。

梁家榕與林玟誼在劇中演繹母女間的拉扯與和解，情感流動強烈且動人；鄧志鴻則挑戰性格鮮明的老闆角色，展現對媳婦與孫女截然不同的情感張力，他直言能與年輕演員合作是至高無上的幸福。

楊子儀推薦這部戲不僅描寫王船文化與傳統記憶，更在創新與守舊間尋找平衡。他強調，最重要的傳統其實就是「家人」，那份溫暖不限於血緣，更包含長久的陪伴。《阿松與阿暖》透過多條情感線，交織出台灣最珍貴的人情味，誠摯邀請觀眾鎖定頻道，感受這個充滿溫度的故事。

