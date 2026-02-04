ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
專訪／砸百萬開便當店…開車通勤苗栗　謝章穎目睹「隱藏富豪」狂舉

記者黃庠棻／專訪

公視台語台職人輕喜劇《人生只租不賣》，由金鐘導演王逸鈴與資深製作人周銓攜手打造，集結陳姸霏、黃河、林予晞、王真琳、謝章穎演出。其中，謝章穎憑藉自然不造作的演技吸引觀眾目光，而他近日接受《ETtoday星光雲》專訪時，也談及了自己租屋的經驗。

▲《人生只租不賣》將在2026年1月11日首播。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》。（圖／公視台語台提供）

螢光幕前，謝章穎總是給人一種活潑愛笑、調皮搗蛋的印象，但私底下的他其實是個內向的I人，就連劇組殺青宴都不愛參加，讓一旁的經紀人都相當頭痛，要求他「多出門社交」，他開玩笑分享有時劇組邀約收工去聚餐，他嘴巴上說好，但實則馬上開車回家。



▲《人生只租不賣》將在2026年1月11日首播。（圖／公視台語台提供）

▲《人生只租不賣》謝章穎。（圖／公視台語台提供）

事實上，謝章穎目前人住在苗栗，每天開車通勤拍戲，他坦言自己戶籍在苗栗，但在木柵長大，先前本來要幫家人在苗栗開便當店，但因為一些原因家人無法經營，最終他自己接下這個重責，拍戲之餘他會開車往返片場、苗栗兩地，就為了經營便當店。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎除了演戲之外，也在苗栗經營便當店。（圖／記者湯興漢攝）

談到開車通勤，謝章穎露出憨厚的笑容笑說「因為喜歡自己的小窩啊」，他會看狀況跟地點，再累也會盡量回到苗栗的家中休息，每趟大約開車一個小時左右，就算在台北拍戲也會盡量南下返家，反而不會到木柵的老家休息。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎除了演戲之外，也在苗栗經營便當店。（圖／記者湯興漢攝）

目前，謝章穎的苗栗住處、便當店都是租的，對於27歲的他來說，苗栗沒有太多娛樂生活，直言「對我來說有點無聊」，更分享自己開設便當店的日常，笑說「就是一早起來去菜市場備料，開店後自己準備菜色，收店後就回家看電視」。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎除了演戲之外，也在苗栗經營便當店。（圖／記者湯興漢攝）

談到租屋經驗，謝章穎過去曾住過位在苗栗的鐵皮屋，雖然「坐北朝南」採光非常好，但每到夏天太陽西曬很嚴重，熱到他整個人都非常不舒服，就算冷氣轉到18度，也會因為天氣關係顯示29度，到了冬天鄉下的苗栗也很冷，通常都會降到10度以下。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享租屋經驗。（圖／記者湯興漢攝）

不過，謝章穎也因為租屋、開店培養了許多技能，房子的水電幾乎都自己來，接電、接插座、接水龍頭都難不倒他，笑說「開店為了省錢，幾乎自己來就自己來」，就連牆壁的油漆也是自己刷的。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享租屋經驗。（圖／記者湯興漢攝）

在外租屋最擔心的就是與房東的相處，謝章穎坦言自己在苗栗的房東很「阿莎力」，裝修的時候有很多硬體設備、電線、天花板等問題都積極配合，有時房租遲繳個幾天也不會催，他還分享「在苗栗，房租都給現金，他們不習慣轉帳或是Line Pay」。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎分享租屋經驗。（圖／記者湯興漢攝）

便當店目前開了2年，謝章穎與房東採一年、一年簽約制，坦言先前有一陣子想要收攤，因為覺得跟自己當初想要經營的初衷不一樣，一邊通勤拍戲其實對他的身體負擔滿大的，直言「有時候會拍戲完，回到苗栗就馬上接著開店，都沒有睡」。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎除了演戲之外，也在苗栗經營便當店。（圖／記者湯興漢攝）

不過，謝章穎耳聞便當店的後面有一區要都更，會來會蓋社區，所以還想要再撐一陣子。他也笑說，會到便當店消費的顧客、民眾都很可愛，直言「其實苗栗的隱藏富人很多」，有時會遇到客人拿著一疊現金鈔票來買便當。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎除了演戲之外，也在苗栗經營便當店。（圖／記者湯興漢攝）

其實，謝章穎投資便當店約莫砸了百萬，現在經營2年，坦言「實質上回到戶頭沒有那麼多，但盡力賺下來是有的」，現在有許多固定的老饕客，只要打一通電話他都能記得是哪一位，還有些客人會帶葡萄、砂糖橘給他，甚至有阿姨要介紹自己的女兒給他，與鄰里之間的互動相當可愛。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎除了演戲之外，也在苗栗經營便當店。（圖／記者湯興漢攝）

一個明星在苗栗鄉下開便當店，謝章穎其實相當低調，從來沒有說過自己是個演員，反而是鄰里之間一個傳一個，以前他被問到是不是演員時，會開玩笑說「沒有那是我弟弟」，現在熟起來了之後，也比較會跟熟客分享。

▲▼《人生只租不賣》演員謝章穎專訪。（圖／記者湯興漢攝）

▲謝章穎除了演戲之外，也在苗栗經營便當店。（圖／記者湯興漢攝）

日前，謝章穎也發生一個被認出的趣事，原來鄰里之間都只知道他有在演戲，但具體演了哪幾部作品都不知道，他笑說現在「江湖傳言」已經傳到「他是《戲說台灣》的演員」，他也笑笑地接受，直言「在苗栗，《戲說台灣》是非常紅的等級了」。



Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

