張語噥自招「斷捨離高手」！　「快刀斬斷情」揭真實心聲

▲張語噥推出新歌〈親近的陌生人〉。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，第二首單曲〈親近的陌生人〉有別於以往的抒情曲風格，但她在聽到demo時就一聽鍾情，跟創作人森白說：「太好聽了，我一定要唱這首歌。」不過她在練唱時花了一段時間苦思和練習該如何詮釋，連續嘗試好幾遍都不夠理想，但她持續調整情緒與演唱方式，直到正式錄音時，終於順利完成。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 張語噥自招對感情很能斷捨離。（圖／索尼音樂提供）



張語噥在〈親近的陌生人〉的視覺影像中，演出一對瀕臨分手的情侶，兩個人戴著同一副耳機，聽著同一首歌，卻彼此漠不關心，她表示，不會讓自己陷入歌曲中的狀態，感情世界中的她呼應著這次的音樂計畫名稱，「我是很能斷捨離的人，我是決定提分手就會果斷乾淨的人，不過也曾發生過提分手卻分不掉的經驗。」

不只感情上的斷捨離，生活上她也是斷捨離高手，「我幾乎天天都在斷捨離，看到不需要的東西會馬上丟掉，不過還是覺得東西有點多。」在即將過年要大掃除的時刻，雖然平時就在整理，但她笑說：「因為家裡有點小，過年前還是會比較想請專業打掃人員來幫忙，處理一些自己用不掉的污垢。」

張語噥坦言自己常常被歌詞的意境感染到非常難過，她表示：「因為有時候，你以為自己還在一段關係裡，但其實彼此心的距離早已遙不可及。」那種「人就在身邊，卻感覺不到對方存在」的孤單，正是〈親近的陌生人〉想要描繪的情緒核心，她表示為了讓自己沈浸在歌曲情境中，她在錄音時會找出過往看過劇集的情節再次重溫，也讓這首歌曲詮釋起來更有畫面感。

