ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周湯豪病才剛好…出糗了！
「吃火鍋第一口」測你隱藏性格
馬筱梅回應「大S兒女缺席儀式」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 馬筱梅 黃乙玲 言承旭 周渝民 馬如龍 林岱縈

張語噥自招「斷捨離高手」！　「快刀斬斷情」揭真實心聲

▲▼ 張語噥推出新歌〈親近的陌生人〉。（圖／索尼音樂提供）

▲張語噥推出新歌〈親近的陌生人〉。（圖／索尼音樂提供）

記者翁子涵／台北報導

張語噥推出全新音樂企劃「愛情斷捨離計劃」，第二首單曲〈親近的陌生人〉有別於以往的抒情曲風格，但她在聽到demo時就一聽鍾情，跟創作人森白說：「太好聽了，我一定要唱這首歌。」不過她在練唱時花了一段時間苦思和練習該如何詮釋，連續嘗試好幾遍都不夠理想，但她持續調整情緒與演唱方式，直到正式錄音時，終於順利完成。

▲▼ 張語噥自招對感情很能斷捨離。（圖／索尼音樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 張語噥自招對感情很能斷捨離。（圖／索尼音樂提供）

▲▼ 張語噥推出新歌〈親近的陌生人〉。（圖／索尼音樂提供）

張語噥在〈親近的陌生人〉的視覺影像中，演出一對瀕臨分手的情侶，兩個人戴著同一副耳機，聽著同一首歌，卻彼此漠不關心，她表示，不會讓自己陷入歌曲中的狀態，感情世界中的她呼應著這次的音樂計畫名稱，「我是很能斷捨離的人，我是決定提分手就會果斷乾淨的人，不過也曾發生過提分手卻分不掉的經驗。」

不只感情上的斷捨離，生活上她也是斷捨離高手，「我幾乎天天都在斷捨離，看到不需要的東西會馬上丟掉，不過還是覺得東西有點多。」在即將過年要大掃除的時刻，雖然平時就在整理，但她笑說：「因為家裡有點小，過年前還是會比較想請專業打掃人員來幫忙，處理一些自己用不掉的污垢。」

張語噥坦言自己常常被歌詞的意境感染到非常難過，她表示：「因為有時候，你以為自己還在一段關係裡，但其實彼此心的距離早已遙不可及。」那種「人就在身邊，卻感覺不到對方存在」的孤單，正是〈親近的陌生人〉想要描繪的情緒核心，她表示為了讓自己沈浸在歌曲情境中，她在錄音時會找出過往看過劇集的情節再次重溫，也讓這首歌曲詮釋起來更有畫面感。
 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張語噥

推薦閱讀

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

4小時前

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

6小時前

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

11小時前

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

6小時前

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

17小時前

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

5小時前

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

2小時前

快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

2小時前

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

3小時前

李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

5小時前

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

2/3 10:54

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

16小時前

熱門影音

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」
具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場
崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！
沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊

沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊
周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD
〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

看更多

【武士刀當街亮出】騎士拒檢威嚇警察　驚險瞬間曝光

即時新聞

剛剛
剛剛
37分鐘前0

張語噥自招「斷捨離高手」！　「快刀斬斷情」揭真實心聲

45分鐘前0

陸劇女神受傷「臉縫7針」遭換角！傳改拍短劇…網挺：直接短顏一

46分鐘前1

超過331天沒見老公！　天心認了「急奔身心科求助」：給我藥

57分鐘前0

炎亞綸領軍義賣！　江宏傑暖捐「貼身戰袍」時間地點曝光

1小時前32

大S猝逝完整時間軸　醫：「泡湯+吃退燒」致命主因

1小時前0

豬哥亮愛女謝金晶「胸部突冒3公分腫瘤」　緊急做穿刺…報告出爐

2小時前922

大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

2小時前0

品冠捲1740萬詐騙案獲不起訴！　首發聲「清者自清」不排除告到底

2小時前84

快訊／金宣虎涉逃稅發聲道歉了！　緊急做2手續滅火謝罪：深感懊悔

3小時前512

大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停
    4小時前2228
  2. 具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了
    6小時前286
  3. 具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」
    11小時前5826
  4. 雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋
    6小時前2441
  5. 大S兒女缺席週年儀式掀討論
    17小時前145
  6. 王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃
    5小時前1415
  7. 大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家
    2小時前1821
  8. 快訊／金宣虎涉逃稅道歉了！緊急做2手續滅火
    2小時前164
  9. 大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！
    3小時前1012
  10. 李棟旭現身永康街！　街頭揪女伴哈菸小酌
    5小時前4
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合