超過331天沒見老公！　天心認了「急奔身心科求助」：給我藥

記者翁子涵／台北報導

動力火車推出新歌〈I Need You〉MV，由姚國禎導演執導，集結兩位金獎實力派演員天心、姚淳耀領銜主演，動力火車也親自參與演出，並邀請師弟77Ke 柯棨棋、+How 李家皓客串，MV上線短短幾天，在YouTube上的觀看次數就已突破百萬。

姚淳耀分享，接到邀約時感到既開心又榮幸，「終於可以跟老爺們合作，還能跟天心姐一起演出，也能和國禎導演合作。」笑說：「是三個願望一次滿足。」天心則開玩笑對動力火車說：「我要謝謝自己沒有退休，我終於等到兩位了。」動力火車首度與天心和姚淳耀合作，顏志琳開玩笑說：「跟美女一起拍會有點緊張，但還是很興奮有這個機會可以跟他們一起合作。」

天心分享第一次聽到〈I Need You〉，回想到疫情期間與先生見不到面，甚至想念對方想到生病，還去看了身心科，一進診間她就跟醫生說：「給我藥，我睡不著覺。」醫生開完藥後對她說：「妳要答應我，趕快安排跟妳先生見面。」天心說：「想到我們超過331天沒有見面，聽完這首歌，覺得我們要珍惜現在擁有對方的時候。」



〈I Need You〉是一首孤單的告白，四人也分享各自面對孤單時的方式。天心透露自己其實常常感到孤單，這時候會選擇去放鬆：「看一場喜歡的戲、看一本好書，或是找三五好友吃個飯，稍微抽離一下，或是暫時待在那個孤單的狀態也沒關係，但不要太久。」

姚淳耀則分享十幾歲時感到孤單，會寫信給自己：「我覺得你很孤單，但沒關係，我當你朋友。」獨特的方式令其他三人大讚：「很不錯耶！」顏志琳排解孤單的方法是運動，尤其是打高爾夫球；尤秋興則表示自己其實很喜歡孤單，「我很喜歡自己一個人的時間，所以我很喜歡坐高鐵、坐飛機，什麼地方都不能去，就坐在那裡戴著耳機聽音樂。」

