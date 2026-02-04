ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
周湯豪病才剛好…出糗了！
「吃火鍋第一口」測你隱藏性格
馬筱梅回應「大S兒女缺席儀式」
炎亞綸領軍義賣！　江宏傑暖捐「貼身戰袍」時間地點曝光

▲▼炎亞綸號召旗下藝人一同做公益。（圖／晴空鳥提供）

▲炎亞綸號召旗下藝人一同做公益。（圖／晴空鳥提供）

記者翁子涵／台北報導

炎亞綸拋磚引玉，號召旗下藝人李玉璽、許孟哲、蔡黃汝以及江宏傑，共同捐出私服與配件，將於2月7日在新店裕隆城5樓舉辦愛心義賣，義賣所得將全數捐予伊甸基金會，活動自上午11點開賣，炎亞綸與李玉璽也將於下午1點親自現身義賣現場，與粉絲近距離互動，號召更多人一同支持公益。

▲▼李玉璽、江宏傑都將共襄盛舉。（圖／晴空鳥提供）

▲▼李玉璽、江宏傑都將共襄盛舉。（圖／晴空鳥提供）

▲▼炎亞綸號召旗下藝人一同做公益。（圖／晴空鳥提供）

談及發起初衷，炎亞綸表示，隨著身分從藝人跨界成為公司經營者，肩上的責任也更加明確，不只是帶領團隊向前，更希望能為社會多盡一份心力。身為公司負責人，他帶領晴空鳥旗下藝人共同參與，將公益與關懷落實在日常行動中，也期待透過實際行動，邀請更多人一同加入送暖行列。他也提到，許多為表演或節目準備的服裝其實只穿過一、兩次，與其閒置，不如轉化為公益資源，讓衣物找到新的價值，並將收入化為實際的公益力量。

李玉璽分享，能在過年前透過義賣整理衣物、實踐斷捨離，也像是為新的一年做準備；江宏傑則捐出平時訓練或比賽時穿著的服裝，形容那是自己運動員生涯中的戰服，希望能把努力與祝福一同傳遞出去。許孟哲也表示，這類型的義賣活動很有意義，除了將收入捐給基金會，幫助更多需要幫助的人，也讓衣櫃裡較少穿到的衣服能被實際運用，他此次捐出的其中一件外套，更是2019年拍攝《穿盔甲的少女》時的戲服，對他而言別具紀念意義。

而農曆新年將至，新婚的李玉璽分享，每年過年幾乎都回爸媽家，大年初一大掃除、貼春聯是不可或缺的儀式，而今年身為新婚後的第一個農曆年，多了一個共同經營的家，也多了太太的原生家庭，讓團聚顯得更加熱鬧溫暖。許孟哲則笑說，這幾年過年多半是親戚北上團聚，每年一定會準備刮刮樂與小遊戲，成為親友間最期待的時刻。蔡黃汝最期待爸爸親自下廚準備整桌年菜，對她而言，整理房間、清理心情，也象徵重新歸零、迎接新的開始。江宏傑則表示，除夕夜一定要和家人圍坐圓桌吃團圓飯，今年也會帶著孩子到廟裡走走，為家人祈福。
 

炎亞綸

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

