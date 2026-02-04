陸劇女神受傷「臉縫7針」遭換角！傳改拍短劇…網挺：直接短顏一

記者陳芊秀／綜合報導

大陸女星黃日瑩擁有甜美外型，因神似李若彤被星探挖掘進入演藝圈，曾在《武林有俠氣》、《對你不只是喜歡》扮演女主角，也在多部夯劇演關鍵配角。然而近期傳出她要從長劇市場轉戰拍直式短劇，引發熱議。

▲陸劇女神黃日瑩傳換跑道，要接拍短劇。（圖／翻攝自微博）

據陸網爆料新劇消息，黃日瑩將要接演古裝直式短劇《侯府奶娘歸田記》，搭檔短劇男神李佑霖。消息曝光後，陸網紛紛看好她的高顏值進軍短劇圈，並稱「直接變短顏一（短劇顏值第一）」。部分網友解讀她資源降級，驚呼「以為她還會接著拍長劇，沒想到也來短國了，資源真虐啊」、「這不是豎屏（指直式畫面）嗎？黃日瑩資源已經這麼虐嗎？」、「已經很久沒有接到女三的角色」也有網友稱「有劇進（組）就不錯了」、「這種娛樂圈邊緣演員真的可以長短劇結合，萬一短劇效果好，回長劇分分鐘。回不了好歹有份飯吃，總比一直摳腳的好」。

▲網傳黃日瑩要拍古裝短劇，搭檔短劇男神李佑霖。（圖／翻攝自微博）

其實黃日瑩剛出道時，已經拍過直式短劇《通靈妃》。她在長劇表現令人印象深刻，除了在《武林有俠氣》飾演妖女葉兮，還曾搭檔男星魏哲鳴演現代偶像劇《對你不只是喜歡》，戲裡飾演美麗製片人「唐馨」，近年在顏心記》、《春花焰》、《臨江仙》、《子夜歸》等劇都有演出。而她原本在武俠劇《赴山海》演重要角色，進組做動作訓練時不慎臉部受傷縫了7針，隨後更被換角。

▲黃日瑩進組《赴山海》做動作訓練時不慎臉部受傷，縫了7針，隨後被換角失去演出機會。（圖／翻攝自微博）

不過觀眾也注意到黃日瑩演出的角色，逐漸從女主角演到配角，加上長劇開機數大減，許多演員面臨無劇可拍的窘境，外界認為她拍短劇不失為開一條新路。