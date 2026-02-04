豬哥亮愛女謝金晶「胸部突冒3公分腫瘤」　緊急做穿刺…報告出爐

記者蔡琛儀／台北報導

歌手謝金晶日前赴醫院檢查，昨（3日）她出席活動受訪時，透露某天早上起床摸到胸部有硬塊，警覺心高的她，馬上掛號照超音波，沒想到真的照到一顆3公分大的不明物體，醫生說3公分算大顆，立刻幫她安排穿刺檢查，報告剛好在今天出爐，好在是良性纖維腺瘤。

▲謝金晶胸部腫瘤報告出爐。（圖／記者黃克翔攝）

謝金晶笑說：「謝謝大家的關心！好消息，我不用去歐洲了（原本想說檢查報告不好的話，想去歐洲大玩），今天報告出爐是良性纖維腺瘤，目前建議半年追蹤一次，若半年內有變大的話就要手術切除。」也不忘感謝外界關心：「感謝大家幫我加油集氣，大家一定要隨時注意自己的健康，祝福大家馬年康健福星照，日日快樂笑呵呵。」

謝金晶家中雖沒有乳癌病史，但因爸爸豬哥亮是大腸癌離世，因此還是會特別注意，先前她健檢就發現胸物有0.5公分左右的纖維瘤，這次因摸到硬塊感覺比較大顆，才趕快去檢查，坦言要做穿刺非常緊張，「針真的跟筷子差不多粗，但因為有打局部麻醉不會痛。」

她也說，自己對此事看得很開：「我自己心態是放得很正，我的好朋友問我說如果真的是不好怎麼辦？我說可能會先訂張去歐洲的機票，我個性比較樂觀，就是要用正向的心去面對，心情會影響病情，我是覺得自己沒事。」好在真的不是惡性腫瘤。