大S最後5天足跡曝光！病情惡化求：想回家　S家人急買機票返台來不及

大S（徐熙媛）去年2月因流感併發肺炎在日本東京過世，享年48歲。韓國KBS 2TV節目《名人生老病死的秘密》以專題報導，回憶大S生前點滴，也還原了她在日本發病的5天內足跡及主要死因，最後來不及回家，在前往機場的途中不幸心臟驟停。

大S病發5天內足跡還原 卻未去大醫院疑延誤治療



對比當時導遊曝光的時間軸，大S在2025年1月29日與家人前往日本旅遊，第一天就已經有輕微感冒症狀，一行人抵達箱根泡湯，不久後出現高燒和全身痠痛的流感症狀，1月31日晚間病情加重，緊急叫救護車前往急診，2月1日轉往東京，但並未立即前往大型醫院治療。

▲大S在前往機場的路上心臟驟停。（圖／翻攝自韓網）



大S恐懼異國住院 堅持回台灣卻半路心跳停止

《名人生老病死的秘密》探討大S生命的最後5天，2月2日大S因病情惡化再度就醫時，被建議立刻轉到大型醫院治療，但大S因恐懼住院，堅持希望立刻回台灣，家人最後按照大S意願，緊急訂了返台的機票，然而在前往機場的途中，大S的心臟驟停，最終搶救14小時未能恢復意識，短短5天內不幸離世。

《名人生老病死的秘密》中指出，「大S死因被認為是急性肺炎，這是由感染引起的肺部炎症，雖然肺炎令人害怕，但情況惡化到這種程度並不常見。」大S誤以為泡溫泉能緩解病情，卻因為有心臟二尖瓣脫垂的影響，泡湯導致血管壓力升高，加上又服用退燒藥，體溫下降被誤以為病情好轉，怎料這卻是免疫系統對病毒投降的警訊，導致病情急速惡化，送醫後醫生建議立即轉到大醫院治療。

南韓耳鼻喉科專家李樂俊指出，（大S）屬於高風險群，肺炎進展的可能性以及併發症惡化的風險都很高，對於慢性病患者來說，退燒後溫度恢復正常可能是危險信號，發燒是身體在對抗病毒的證據，體溫下降並不等於病情好轉。