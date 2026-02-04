品冠捲1740萬詐騙案獲不起訴！　首發聲「清者自清」不排除告到底

記者陳芊秀／綜合報導

大馬歌手品冠日前遭醫師娘裘叡翎指控，以投資獲利最高500%為名，詐騙1740萬元入袋後沒有下文，品冠反控裘女找黑衣人到家中恐嚇，還上媒體惡意誹謗，雙方互控詐欺、違反《個資法》等罪名。經過台北地檢署調查，昨（2）日正式處分品冠與反控裘女的案件均為不起訴，品冠昨日（3）感性發文，強調清者自清，並對裘女涉及的誹謗與恐嚇行為保留法律追訴權。

▲捲入千萬詐騙案風波，品冠深夜發文。（圖／翻攝自臉書）

1740萬投資案引爆互控大戰

裘叡翎聲稱品冠於2021年以投資醫學科技公司為名，誘騙其出資1740萬元，並允諾獲利最高可達500%，然而資金入袋後卻石沉大海。對此品冠澄清自己僅是引薦投資機會，並未經手資金，反指裘女因投資失利，竟找來黑衣人上門恐嚇其家人，並在媒體上惡意抹黑，雙方因此爆發詐欺、恐嚇取財及違反《個資法》等多項互控。

台北地檢署審理後認為，投資本身具備風險，且無證據顯示品冠有施用詐術，而裘女的行為亦未達恐嚇取財之實，最終處分雙方均不起訴。

品冠深夜發聲：感謝歌迷相信

獲知不起訴處分後，品冠於3日深夜發長文向外界報平安。他直指裘女向媒體捕風捉影的指控均屬「子虛烏有」，不起訴處分已還自己清白。他也向一路走來支持的歌迷與朋友致謝，「這段時間讓大家擔心了，為了捍衛自身清白，我一定會用盡全力」。

有關對於裘女先前涉及的恐嚇取財、誹謗及違反《個人資料保護法》等行為，品冠透露正與律師商議收集證據，不排除針對不起訴部分提起「再議」，以尋求最終的司法正義。