大S「泡溫泉＋吃退燒藥」是5天致命主因！　韓醫揭隱患：免疫系統投降

記者田暐瑋／綜合報導

女星大S（徐熙媛） 去年2月在日本罹患流感，短短5天不幸辭世，事隔1年，韓綜《名人生老病死的秘密》還原這5天從發病到離世的過程，醫師指出，導致大S病情急遽惡化的原因是「泡溫泉」以及「吃退燒藥」，才會讓身體的免疫系統宛如「投降」，最終不治。

南韓知名耳鼻喉科醫師李樂俊（이낙준）在節目中分析了大S的搶救經過，由於大S生前患有心臟二尖瓣脫垂症，「正常的心臟在收縮時，二尖瓣應該關閉，以防止血液回流，但大S的瓣膜處於鬆弛狀態。」為了防止血液漏出，心臟不得不過度運作，導致過載乏力，功能逐漸下降。

▲耳鼻喉科專家李樂俊分析大S病情惡化主因 。（圖／翻攝自韓網）



大S在日本旅行期間感到身體不適，當時選擇在飯店裡泡溫泉來舒緩，但李樂俊指出，這對於有潛在疾病的人來說，卻是致命的選擇，「如果心臟有問題且又有肺炎惡化，熱水浴會讓肺血管壓力會升高，導致急性心衰竭和肺水腫。」對已經虛弱的心臟造成了巨大的負擔。

隨後，大S被送往急診室，診斷為肺炎併發症，但過程中發生了致命的誤判，大S服用退燒藥後，體溫雖然下降，家人以為狀況有所好轉，但李樂俊表示：「對於慢性疾病患者來說，高熱後的體溫下降並不代表恢復，而是身體的免疫系統放棄了與病毒的戰鬥，發出『投降』的危險信號。」他分析道：「當時醫療團隊強烈建議轉送至大型醫院，正是基於這個原因。」

李樂俊提到，大S懷第二胎時，曾因癲癇發作而陷入昏迷，這是由於妊娠高血壓症所致，「如果有二尖瓣脫垂症，妊娠高血壓症的發生概率會增加，而妊娠高血壓症又會加重心臟疾病，大S處於這個『惡性循環的迴圈』中。」