啦啦隊女神摔車全身傷！飛飛忍痛堅持現身公益活動

記者許逸群／台北報導

農曆新年，圍爐歡聚時刻，卻還有許多家庭、長輩難以溫飽。啦啦隊女孩各務礼美奈、十一、飛飛、貝拉，化身「愛分紅」公益大使，為紅心字會弱勢家庭、獨居長者募捐愛心年菜及祝福紅包。值得一提的是，日前騎車摔傷的啦啦隊女孩飛飛，更是帶著全身傷，也堅持要來做公益！

▲啦啦隊女孩飛飛（右二）摔車全身傷仍出席公益活動，好友各務礼美奈（左一）、貝拉（左二）、十一（右一）紛紛上前關心。（圖／紅心字會提供）

▲啦啦隊女孩飛飛（右二）摔車全身傷仍出席公益活動，好友各務礼美奈（左一）、貝拉（左二）、十一（右一）紛紛上前關心。（圖／紅心字會提供）

飛飛表示，前幾天下雨，騎摩托車時打滑摔車，左手手臂、手腕、左大腿、膝蓋都有大面積擦傷，摔車當下，自己還強忍疼痛爬起來騎車去醫院，回家的路上回想摔車的過程才難過的哭出來。現在每天都會乖乖去醫院換藥，也有去廟裡拜拜。

台日混血的啦啦隊女孩各務礼美奈說，弱勢家庭裡的小朋友，在大家歡慶春節時，無法擁有一家團聚圍爐之外，就連象徵新年祝福的壓歲錢紅包也沒著落，替他們心疼。她表示，小時候最期待收到大人們給的新年紅包，滿心的喜悅，還會壓在床頭下當壓歲錢，睡覺還會時不時的拿起紅包來看。

▲啦啦隊女孩貝拉、各務礼美奈、飛飛、十一與紅心字會長輩一起號召民眾響應捐年菜。（圖／紅心字會提供）

▲啦啦隊女孩貝拉、各務礼美奈、飛飛、十一與紅心字會長輩一起號召民眾響應捐年菜。（圖／紅心字會提供）

馬來西亞籍的貝拉則是會回大馬過年，還跟女孩們相約一起「撈生」她說，馬來西亞華人農曆過年時的一項特色賀年食品，將多種色彩繽紛的食材擺放後，所有人拿著筷子站在周圍，一同喊著「發財啦」、「旺啦」等吉祥話並將食材高高撈起，象徵風生水起，越撈越旺！

女孩十一說，習慣晚睡的緣故，所以平常就已經是在守歲了，還自嘲不怕變胖，因為本來就已經是吃很多！她笑說：「別人都是吃一小碗，我是吃一整晚。」

紅心字會理事長劉曉蘋表示，許多弱勢家庭、長輩將在飢寒交迫的情況下渡過年節，靠著冷凍水餃、包子、麵條、乾糧來果腹。紅心字會秘書長李顯文也說，環境不景氣、捐贈縮減，通膨率比以前高，加上年前各個慈善單位也湧現募資分食資源等因素，確實今年的募款、募年菜都不如預期，只能持續不斷透過勸募、宣導，目前至少需要800份年菜，讓弱勢家庭及長輩們能安心過年。

▲啦啦隊女孩貝拉、各務礼美奈、飛飛、十一為紅心字會弱勢募年菜送暖。（圖／紅心字會提供）

▲啦啦隊女孩貝拉、各務礼美奈、飛飛、十一為紅心字會弱勢募年菜送暖。（圖／紅心字會提供）

ETtoday星光雲

