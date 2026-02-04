大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

記者陳芊秀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世一週年，南韓節目《名人生老病死的秘密》於昨日（3）播出，節目報導了大S與家人在日本旅行途中發高燒，原本想要回家，全家人也立即訂機票，不料在前往機場途中她在車內心臟驟停，經過14小時搶救仍然未能恢復意識。

▲大S離世一年，南韓節目公開其離世的細節。（圖／翻攝自微博）

該節目公開大S從日本旅遊遊開始，直到離世為止的完整時間軸。大S去年（2025）1月29日與家人前往日本旅行，抵達後不久便出現高燒與全身痠痛等症狀。她判斷只要讓身體暖和就會好轉，於是嘗試在飯店溫泉泡湯。然而，這個行為卻使原本患有心臟疾病的她，血管壓力急遽上升，成為導致病情惡化的關鍵原因。

被送往急診室後，大S的狀況相當嚴重。肺炎迅速惡化，甚至出現併發症徵象，當地醫療團隊立即建議轉送至大型醫院治療。然而，對於在陌生異地住院感到恐懼的她，強烈希望能夠回家。家屬因此緊急訂了2月2日返台的機票，並辦理出院。

▲南韓節目談大S離世原因。（圖／翻攝自韓網）

然而，2025年2月2日當天下午，在前往機場途中，大S在車內心臟驟停。救護車隨即出動，將她送往附近醫院，醫療團隊進行了長達14小時的心肺復甦與加護治療，但她最終仍未能恢復意識。