周湯豪病才剛好…出糗了！
「吃火鍋第一口」測你隱藏性格
馬筱梅回應「大S兒女缺席儀式」
李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲下工後的李棟旭身穿輕便休閒服，悠哉走出會場。（圖／本刊攝影組）

圖文／CTWANT

韓國演員李棟旭1月31日時隔8年來台舉辦《MY SWEET HOME》見面會，活動上他透露自己30日提前抵台，在台北街頭被不少人認出，慶幸還有人氣。時報周刊CTWANT也捕獲到男神在完成工作行程後，仍繼續與友人外出聚餐、小酌，行程一路延續到深夜，體力相當不錯，看來他在見面會上許願今年想私下來台灣旅遊，不是客套說說而已。

1月31日晚間7點出頭，結束台北粉絲見面會的李棟旭換上一身輕便裝扮，灰色連帽衛衣搭配牛仔褲與夾腳拖，戴著黑框眼鏡，神情顯得相當放鬆。他走出台大體育館時，揮動雙手向仍在現場等候的粉絲致意，隨後在工作人員陪同下搭乘保母車離開，上車前也再次舉手向粉絲們道別，短暫互動後便啟程離去。

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲李棟旭搭乘保母車離開，前往永康街一間火鍋餐廳。（圖／本刊攝影組）

約10分鐘後，一行人分乘3部車抵達台北市永康街一間火鍋餐廳，搭乘電梯前往3樓包廂用餐。晚間9點17分，結束近2個小時的餐敘後，李棟旭起身走向坐在窗邊的同行女性，低聲交談了幾句，疑似從對方的隨身包中取出香菸。

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲飽餐後的李棟旭走到窗邊，望著街景抽菸放鬆心情。（圖／本刊攝影組）

隨後他走到窗邊，微微探出身子，將上半身靠向窗外，讓煙霧多半往窗外散去，在室內空間與禁菸規定之間找了一個折衷的狀態。只見他一邊望著街景，一邊吞吐煙霧，動作不疾不徐，期間幾次停下來只是靜靜站著。短暫解完癮後，他隨即回到座位，繼續與同行友人用餐。

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲走出火鍋店時，李棟旭對門口粉絲有求必應。（圖／本刊攝影組）

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲李棟旭續攤桌遊酒吧途中，從手提袋取出餅乾送給身旁女性。（圖／本刊攝影組）

晚間9點42分，一行人離開餐廳，李棟旭在門口替等候的粉絲逐一簽名後才離去，面對粉絲的請求顯得相當有耐心。9點59分，四點開始見面會工作的李棟旭沒回酒店休息，而是跟著眾人前往信義區一間派對桌遊酒吧。下車後，他從手中的塑膠袋裡拿出一包看似小餅乾的物品交給同行女性，隨後在一群人陪同下走進店內。

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲剛進店裡沒多久，李棟旭在保鑣陪同下與女子出來解菸癮。（圖／本刊攝影組）

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲抽完菸，李棟旭抱了一下女伴，對方也拍拍他手臂。（圖／本刊攝影組）

約10分鐘後，李棟旭與該名女性再度一同走到店外抽菸，現場有保鑣在旁陪同，兩人互動自然，顯示私下交情不錯。抽完菸後，他輕輕抱了對方一下，女方也拍了拍他的手臂回應，隨後一同返回酒吧，繼續新一輪的聚會。

男神現蹤1／李棟旭上陣6小時依舊精神　街頭揪女伴哈菸小酌

▲李棟旭也在社群分享他在台灣的見面會照片。（圖／翻攝自李棟旭IG）

※提醒您，吸菸有害健康，孕婦及未滿 20歲者請勿吸菸。

※喝酒勿開車！飲酒過量，有害健康，未滿18歲請勿飲酒。

