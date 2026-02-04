ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
周湯豪病才剛好…出糗了！
「吃火鍋第一口」測你隱藏性格
馬筱梅回應「大S兒女缺席儀式」
王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

在讀者爆料目睹兩人約會之後，本刊直擊王心凌、吳克群與友人聚會完，搭著同輛計程車回家，而且徹夜未離去。

圖文／鏡週刊

去年9月，本刊接獲讀者揭露王心凌與吳克群於上海、台北甜蜜同進同出的直擊爆料。事後王心凌出席活動受訪時親口回應：「有很多好的朋友，工作是我最親密的伴侶。」

外界解讀是王心凌在發吳克群「好人卡」，不過私底下其實並沒有想像中的那麼簡單。果然，1月28日晚上7點多，本刊直擊王心凌與吳克群搭著同一輛計程車，前往台北中山北路巷內某間網路評價還算高的日本料理餐廳。

1/28 19：58 王心凌坐著多元計程車，跟吳克群先後下車，抵達台北中山北路巷內的日料餐廳。

▲1/28 19：58 王心凌坐著多元計程車，跟吳克群先後下車，抵達台北中山北路巷內的日料餐廳。

19：59 下車後的王心凌、吳克群，在餐廳門口跟友人寒暄閒聊一下。

▲19：59 下車後的王心凌、吳克群，在餐廳門口跟友人寒暄閒聊一下。

20：01 不等吳克群，王心凌先跟其中一名在餐廳外等待的男性友人進了餐廳。

▲20：01 不等吳克群，王心凌先跟其中一名在餐廳外等待的男性友人進了餐廳。

20：02 王心凌進去後，吳克群繼續待在路邊與友人小聊，不急著進去用餐。

▲20：02 王心凌進去後，吳克群繼續待在路邊與友人小聊，不急著進去用餐。

只見兩名男性友人出來迎接，戴著口罩的王心凌跟了其中一位進去，同樣戴著口罩的吳克群，則站在門口跟另一位友人小聊。隨後吳克群脫下口罩跟那位友人也進了餐廳。吃吃喝喝時間過了將近4個小時，都到了已經吃宵夜時段，4人終於用餐完畢。

1/29 00：44 當天吃了將近4個小時，一行人準備離開，吳克群先坐上計程車。

▲1/29 00：44 當天吃了將近4個小時，一行人準備離開，吳克群先坐上計程車。

00：45 王心凌跟著上了後座，之後兩人一同回家，像極了一對一約會行程。

▲00：45 王心凌跟著上了後座，之後兩人一同回家，像極了一對一約會行程。

花邊新聞傳了19年的王心凌與吳克群，就這樣孤男寡女同車，關係實在令人很有想像空間，而且到底要去哪裡單獨續攤，也很是讓人好奇。之所以去年兩人會被爆舊情復燃，一切也盡在不言中了。更加八卦的是，計程車就這樣一路開回了王心凌位於台北松山的豪宅。

只見時間已經到了隔天，也就是1月29日半夜零點左右，王心凌先快步咻地走進了家門，沒想到吳克群並沒有原車離開，反而跟著進了王家！直到凌晨都沒再見到他們的身影。一前一後的兩人都步伐輕快，未顯喝醉的狀態，要推說是吳克群酒後貼心且有紳士風度，單純護送「好朋友」安全回家，感覺也頗為牽強。

對照去年9月的報導，當時本刊接獲經常來往台北松山機場、上海虹橋國際機場的讀者爆料，說看到王心凌與吳克群現身機場，而且明顯看起來是私人行程，全程不僅一起同進同出，而且就算上了飛機也形影不離。八卦的是，根據機上乘客形容，就連王心凌只是去上個廁所，吳克群也要在旁貼心護駕，感覺得到男方的用心良苦，互動就跟情侶無異。


※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

鏡週刊王心凌吳克群

