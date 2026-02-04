具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

記者蔡琛儀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世一週年，S家人與演藝圈好友齊聚參加由大S丈夫具俊曄打造的紀念雕像揭幕儀式。當年與具俊曄共組「酷龍」的成員姜元來即使行動不便坐輪椅，仍和另一名好友洪祿基從南韓冒雨前來參加；昨姜元來更心碎透露具俊曄當天在休息室不斷流淚，在衛生紙上瘋狂寫著愛妻名字，也分享了去年來台時，與具俊曄在大S墓園的情景。

▲▼姜元來去年曾來台祭拜大S，具俊曄一路陪伴。（圖／翻攝姜元來IG）

姜元來說，他因沒參加好友婚禮和大S喪禮，去年夏天看到具俊曄的新聞後，得知他每天都去亡妻墓園，決定飛來台北探視具俊曄。具俊曄不僅在停車場迎接他，甚至因為姜元來行動不便，具俊曄親自背著他爬上層層階梯，只為了帶他到大S的墓前見最後一面。

隨後他又從車裡拿出了3個特製的韓式便當，便當裡裝的是40年前，姜元來去具俊曄家玩時，具俊曄最常做給他吃的「韓式雞蛋拌飯」。

▲姜元來祭拜大S時難掩傷心。（圖／翻攝姜元來IG）

姜元來說，具俊曄當時對著空氣溫柔地說：「元來啊，來跟熙媛打聲招呼」、「熙媛啊，元來好久沒來看妳了，我們一起吃頓飯吧！」面對這一幕，姜元來也忍不住掉下眼淚：「我眼淚瞬間奪眶而出，飯一口也嚥不下去。」 坐在一旁的具俊曄也壓抑不住情緒，在靈前默默流淚。也讓外界得以看見，在大S離開的這一年當中，具俊曄是以什麼樣的心情過著什麼樣的生活，令人相當不捨。