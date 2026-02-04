ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
周湯豪病才剛好…出糗了！
「吃火鍋第一口」測你隱藏性格
馬筱梅回應「大S兒女缺席儀式」
具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年隊友一看心碎了

記者蔡琛儀／綜合報導

女星大S（徐熙媛）2日逝世一週年，S家人與演藝圈好友齊聚參加由大S丈夫具俊曄打造的紀念雕像揭幕儀式。當年與具俊曄共組「酷龍」的成員姜元來即使行動不便坐輪椅，仍和另一名好友洪祿基南韓冒雨前來參加；昨姜元來更心碎透露，具俊曄和老友當場相擁痛哭，而具俊曄當天在休息室邊聽歌邊流淚，還在紙條上不斷寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」，足見他對亡妻的思念始終不渝。

▲▼姜元來曝光具俊曄狀況。（圖／翻攝姜元來IG）

▲▼具俊曄見到好友忍不住痛哭。（圖／翻攝姜元來IG）

▲▼姜元來曝光具俊曄狀況。（圖／翻攝姜元來IG）

姜元來沒有事先聯絡具俊曄，在2月2日就和洪祿基一起前往台北，輾轉之下終於見到好友，「他瘦到連26年前熙媛送給他的衣服，如今穿起來都還合身。」去年夏天，姜元來看到新聞得知具俊曄每天都上金寶山陪伴亡妻，曾趕到台北探視老友，「但祿基則是睽違許久再見，一碰面便緊緊相擁、淚水潰堤。」在這樣沉痛的氣氛下，「我們一時之間甚至無法寒暄，只是發著呆，什麼話也說不出口，只能默默地擦拭彼此的眼淚。」

具俊曄邊聽歌邊掉淚　狂寫愛妻大S名字

姜元來透露，具俊曄在休息室裡，不停地重複播放著一首韓文歌，一邊聽一邊掉淚，「他在紙上不停地塗寫著什麼。後來在工作人員引導下，俊曄離開了休息室，我回到那個位置幫忙整理時，看到桌上留著一張紙，上面寫著『徐熙媛』我擔心那張紙會被當成垃圾丟掉，於是把它收了起來。」照片中可見具俊曄在衛生紙上全密密麻麻寫著「徐熙媛」、「熙媛啊」，看了讓人心疼不已。

▲▼姜元來曝光具俊曄狀況。（圖／翻攝姜元來IG）

▲▼姜元來透露，具俊曄在儀式當天一直聽歌默默流淚，還在衛生紙上不斷寫著大S名字。（圖／翻攝姜元來IG）

▲▼姜元來曝光具俊曄狀況。（圖／翻攝姜元來IG）

而姜元來也分享了南韓女歌手金娜英歌曲〈比起春天更愛你〉的歌詞，「等我們再次相見的那一天，那時我會先奔向你，把來不及表達的全部心意都裝進去，更加、更加地愛你。」不知是否就是具俊曄在休息室聽的歌曲，但歌詞與具俊曄思念愛妻的心情完全吻合。

▲▼姜元來曝光具俊曄狀況。（圖／翻攝姜元來IG）

▲具俊曄瘦到能穿下大S在26年前買給他的大衣，讓姜元來相當心疼。（圖／翻攝姜元來IG）

25分鐘前0

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年隊友一看心碎了

2小時前29

情斷26年舊愛仍追罵小三　蕭大陸護妻侯怡君遭嗆：沒一句是真的

3小時前0

「真心話大冒險」玩真的！　樂天女孩岱縈街頭爆料私密生活

4小時前21

李崗不拍片改賣醬鴨！試菜1年多認「吃到快吐了」　親曝跨界真實原因

5小時前21

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

5小時前23

周湯豪病才剛好...出糗了！　驚嚇狂道歉：你不要跟我計較

6小時前55

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

6小時前2

《96分鐘》預告有續集！上架Netflix才5天「破台影史3紀錄」超狂

6小時前21

徐懷鈺除夕聯手橘色惡魔　FLOW、icyball冰球樂團唱破億神曲

6小時前21

日本新生代樂團將將來台開唱！　最想吃的食物竟不是小籠包

