曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

曾奪4座金曲歌后...56歲黃乙玲消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

記者蔡琛儀／台北報導

台語天后龍千玉將於4月25日於台中中興大學惠蓀堂舉辦「男人情．女人心」演唱會，正在備戰狀態的她，今（3日）與同門師弟妹謝金晶、陳淑萍、楊哲一起逛年貨大街。她和消失11年的金曲台語歌后黃乙玲交情頗佳，許多人也盼能藉由這次龍千玉開唱的機會，邀請黃乙玲久違現身，而龍千玉對此也回應了。

▲▼ 龍千玉，謝金晶，楊哲，陳淑萍逛春聯大街 -龍千玉 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 龍千玉屢被關心好友黃乙玲的近況。（圖／記者黃克翔攝）

曾4次拿下金曲台語歌后的黃乙玲，當年以「苦情玉女」形象叱吒歌壇，她近年潛心修佛，上次公開現身已是2015年，龍千玉透露兩人一起學佛，常常在公益活動演出，私下也很常聯絡，一個月前才相約碰面，更大讚56歲的黃乙玲歌聲依舊優美，就連外貌也始終沒變，「她還是超級漂亮！」

不過龍千玉透露，黃乙玲現在一心學佛，對於很多事物相當淡泊，她也曾和黃乙玲說，有很多粉絲希望她出來開演唱會，但黃乙玲只回「收到」，至於台中演唱會是否有機會看到兩人同台？龍千玉則低調說：「我還沒做好心理準備開口邀她當嘉賓。」

▲▼黃乙玲。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

▲黃乙玲神隱歌壇11年。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

事實上，先前高流舉辦的藍寶石歌廳秀，從第一屆到第五屆都期盼能請到黃乙玲復出開唱，不過黃乙玲始終婉拒，表示現在專心在學佛，不願重返世俗，經紀人對於歌迷的呼喊，也僅回應：「就是好好過日子」，很感謝歌迷對她的愛與支持。
 

