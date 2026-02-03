周湯豪病才剛好...出糗了！　驚嚇狂道歉：你不要跟我計較

記者蔡琛儀／台北報導

周湯豪巡演「REALIVE - DELUXE」原定上月中於成都開唱，因他罹患嚴重流感延期，近日他康復後率先站上廣州場舞台，笑說雖然還沒完全康復、腦子仍有點「腦霧」，但一踏回巡演現場就像瞬間活過來，也向歌迷承諾：「成都延期到三月，我一定加倍還給大家！」

▲周湯豪廣州開唱。（圖／環球提供）

出道15年的感謝，全化成舞台上的真情告白，周湯好矣〈罵醒我〉Reimagined 15週年版感動全場，〈我做的是愛不是夢〉勾起滿滿回憶，〈TURN UP〉更是引爆氣氛，全場齊喊他的名字。歌迷自製巨型錦旗、創意撩偶像，逗得他在台上笑開懷、連送飛吻回應，唱到〈TIL THE END〉這首婚禮神曲，現場粉絲狂喊：「嫁給我！」喊聲此起彼落。

搞笑的是，他發現有一名剛結婚的粉絲到現場，問對方旁邊的女性：「是媽媽嗎？」沒想到是歌迷的姊姊，讓他嚇到急道歉：「對不起，我有近視，我感冒，我腦霧，你不要跟我計較！」不斷懊惱大笑，還馬上改口：「是妹妹！」相當逗趣。

▲周湯豪大病初癒。（圖／環球提供）

工作之餘，周湯豪也抽空在廣州過過網球癮、解鎖心心念念的菠蘿包與叉燒包；同時還為母親比莉執導新歌〈阿福羅火山〉MV並替她慶生。比莉幽默發文感謝兒子抱病拍片、請吃生日餐，母子互動再度掀起全網討論。