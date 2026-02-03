日本新生代樂團將將來台開唱！　最想吃的食物竟不是小籠包

記者蔡琛儀／台北報導

日本新生代樂團wapit確定將於2026年春天展開首次單獨巡演「wapiti Live Tour 2026 ～新綠～」，台北站定於4月18日在Corner House舉行。談到首次來台，成員們除了期待與歌迷相見，也許下台灣美食的願望，除了常見的台灣茶、小籠包，主唱織田龍紀最想吃的竟然是「水餃」。

▲日本新生代樂團wapiti將在4月18日台北開唱。（圖／雅慕斯娛樂提供）

wapiti由織田龍紀（主唱）、工藤健介（鼓）、吉村瑠莉（鋼琴）、HARMAN（小提琴）組成，融合鋼琴與小提琴編制，形塑出有別於一般樂團的音樂類型。包含獨立時期作品在內，所推出的全部作品於日本國內串流平台的總播放次數已突破2,000萬次，是今年備受矚目的新生代樂團之一。

日前他們推出新曲〈春になれば 等到春天來臨〉，描寫「只要到了春天就能再次向前邁進」的心境，將無法忘懷的情感與重新踏出步伐的意志交織其中，是一首以中板節奏鋪陳的抒情作品。主唱織田希望這首歌能陪伴正在整理過去、同時準備向前走的人，透過旋律與歌聲，溫和呈現情感的轉換。

《wapiti Live Tour 2026 ～新綠～》除了將走訪東京、名古屋以及大阪之外，台北站則確定於4月18日在台北Corner House舉行，票價為新台幣2000元，全座席依票券序號對號入座，門票已經在遠大售票系統熱賣中。