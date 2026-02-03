喜翔慘遭百歲陰魂附身　周曉涵成木偶女屍與愛女天人永隔

記者葉文正／台北報導

全台首創沉浸式兼具戲劇推理實境節目《百分之一相對論》，由映底子國際傳媒製作，製作人郭彥伶、總導演郭方儒、執行製作人江芷婷領軍，主持群邀請到陳漢典、黃偉晉、梁以辰、潘君侖、宋偉恩和本本成為時空探員，與觀眾一起在節目中解開各種時空亂流的謎題。調查的過程中竟發現恐怖真相。

▲周曉涵(右)與韓瑜有許多精采對手戲。（圖／映底子提供）

為了還原故事背景，劇組特地前往位於北投的一處老眷村「中心新村」進行拍攝，將眷村中的數棟老宅翻新打造成節目中的主要場景，同時也請來眾多實力派演員喜翔、韓瑜、伊正、馬力歐、周曉涵、廖允杰、鄭煒齡Rin，以及首次挑戰戲劇的喜劇演員喬瑟夫來擔任擔任該單元的關鍵劇情推進角色（NPC），隨著探員們的抽絲剝繭，劇情恐怖真相漸漸逐漸浮出檯面，探員們將阻止這場恐怖的神秘儀式。

▲周曉涵首度飾演母親，為了女兒什麼事情都願意做。（圖／映底子提供）

六位探員們被邀請至北投的深山邸宅調查恐怖的都市傳說〈黎明的祝福〉儀式，調查剛開始就迎來一場可怕的無頭分屍案，由韓瑜飾演的楊家大姐「楊金晶」與周曉涵飾演的楊家小妹「楊桐花」因為楊家繼承權的分配產生口角後大姐竟遭人斷頭，現場嚇壞所有探員，也意外的讓這場家產爭奪戰染上暗紅色的恐怖氣息，回想起這場戲的拍攝過程。

演員周曉涵也在直播中分享：「這是我印象最深刻的一場戲，這也算是我第一次飾演母親的角色，當下就是一種想要保護小孩的心，你拿女兒威脅我，身為母親什麼都做得出來，我自己在看的時候都會很想哭，覺得這一切的出發點都是因為愛。」

首度參與解謎實境的喜劇演員喬瑟夫在這次《歡迎來到黎明別館》單元當中飾演楊家的二哥「楊銀樹」個性如同一條詭計多端的蛇，在社群上被不少網友笑稱喬「蛇」夫，本週在節目中穿上重達二十公斤日本武士盔甲，追逐六位探員試圖影響探員辦案，讓大家嚇得尖叫聲連連，回想起拍攝過程，演員喬瑟夫也分享：「其實穿著日本武士盔甲還蠻帥的，真的有化身日本武士的感覺，但是真的很重，要跑來跑去還真的不容易啊！而且我嚇得很開心，因為除了拍戲過程之外我連下戲都在嚇探員」被問起參與實境節目的心得，喬瑟夫也說「我覺得這是一個很新鮮的體驗，能夠跟這麼棒的團隊還有優秀的演員們合作演戲，我真的很開心，因為知道是實境節目，現場一定會有很多突發狀況發生，我還因為這樣錄影前都睡不好，但是真的超級期待，拍完後也覺得好滿足！如果有第二季一定要找我。」

同樣飾演楊家三妹的「楊桐花」（周曉涵飾）飾演原本是一位知名的女公益人，卻在某日受邀進入黎明別館後被一場神秘的儀式被改造成了木偶，失去自己的人生，同時也有一位養女「楊孫貽」（鄭煒齡飾演）愛女心切的她一心只想要帶著女兒離開黎明別館，追求屬於母女的幸福，但就在一意外當中母女天人永隔。先前在社群上曝光一段精彩片段掀起不少網友的討論，不少人表示「看到片段就好想哭」「曉涵看起來真的是一個好母親」，談到與喬瑟夫一起拍攝時印象深刻的事情，演員周曉涵也在直播中分享：「我覺得緣分很奇妙，我因為《百分之一相對論》這個節目跟喬瑟夫結緣，甚至也變成好朋友，很期待下一次的合作。」

另外一段是探員本本及探員梁以辰兩位「髮香組女力組合」需要前往黑暗的神秘房間執行任務，本就膽小的高分貝二人組在過程中被日本武士嚇得驚聲尖叫，探員梁以辰在尖叫的過程中甚至被自己的口水嗆到，聲音大到讓日本武士連滾帶爬逃離現場，也順利地完成任務取得關鍵道具，談到拍攝過程中，探員本本也在直播中分享：「一開始跟以辰分配到同一組的時候我自己也會害怕，因為對未知感到恐懼才會一直尖叫，但後面覺得說我要保護以辰，我要堅強，所以我就拿屏風擋住日本武士。」

《歡迎來到黎明別館》劇情正式進入精彩最高潮，隨著劇情推進，許多真相也浮出水面，原來楊聰一直在尋找符合的身體進行神秘儀式〈黎明的祝福〉，將自己的靈魂轉移到其他身體，由喜翔所飾演的「楊強瑞」真身其實是馬力歐飾演的管家「梁子臨」的兒子，靈魂則是楊聰本人，楊家一家也都是經過楊聰改造，意識離開身體而了木偶，管家梁子臨（馬力歐飾）則試圖在這次的〈黎明的祝福〉希望能夠透過時空調查局的探員們打破這百年來的詛咒，下週也將迎來〈黎明的祝福〉背後恐怖的真相。



