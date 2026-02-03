早把台灣當家了！李雅英暖心捐款29萬助幼童　數字背後藏含義

記者孟育民／台北報導

富邦悍將啦啦隊 Fubon Angels 韓籍成員李雅英，來台定居近2年，深獲大批粉絲喜愛，昨（3日）她在Threads分享趁著生日前夕捐款29萬台幣，作為送給台灣孩子們的一份心意，也正式踏出公益捐款的第一步，正面表示：「希望我的小小實踐，能成為某些人的勇氣， 以及某些人的溫暖支持與希望。」

▲李雅英分享捐款29萬台幣，並曬出對方給予的感謝狀。（圖／翻攝自李雅英Threads）

李雅英在貼文中感性表示，自從來台發展並定居後，在台灣生活的時間已悄悄超過韓國，感激說：「能做著自己喜歡的事， 在自己喜歡的地方， 並獲得支持我的人們所給予的愛， 每一天我都深刻感受到這是多麼大的幸福。 因此，我始終懷著感恩的心在活動著。」也因為在台灣獲得許多寶貴經驗，讓她萌生為懷抱夢想、努力向前的台灣孩子們加油打氣的念頭。

她透露，捐款金額特別選擇對自己別具意義的數字「29」，象徵即將到來的生日，也希望能在農曆年前，為孩子們送上一份小禮物。李雅英謙虛表示，自己只是小小的開始，知道仍有許多人默默付出、行善不求回報。她也分享，當天將這件事告訴因喜歡台灣而到南部旅遊的家人時，獲得「做了一件好事」的溫暖應援，期盼這份分享的正能量，能成為他人的勇氣與希望。