金鐘主持人被草爺推坑成功！　「驚人四驅車收藏量曝光」將進軍東京參賽

記者蔡琛儀／台北報導

金鐘主持人柯大堡聯手YouTuber草爺策畫第一屆「神行盃國際四驅車大賽」，讓春節走春不只拜拜，還多了一項前所未見的熱血活動。柯大堡笑說，自己其實是被草爺推入坑，去年11月在澎湖工作時收到對方送的86四驅車，當晚就在飯店組車到凌晨，「那種專注感，跟寫歌時一模一樣。」

▲柯大堡被草爺推坑加入四驅車世界。（圖／三川娛樂提供）

在草爺帶領下，柯大堡逐步深入四驅車世界，也不知不覺把興趣帶進家庭，家中組好的車近20台，連老婆、女兒都有專屬車款，最貴一台破萬元，加上工具設備總投入將近20萬，他也自嘲真正投入後，才發現這是一個高度專業的競技領域。

草爺則是在去年7月拍攝YouTube節目時接觸四驅車，短時間內累積近30台車款，從入門到專業皆有涉獵，去年更前往廣州體驗大型賽事。今年3月，兩人相約報名2026年東京賽事，一步步朝國際舞台邁進。

▲柯大堡已經擁有近20台四驅車。（圖／三川娛樂提供）

柯大堡也分享與女兒「嘎逼」並肩參賽的感動經驗，女兒一句「我們要穩定，不是要比快」，讓他對親子陪伴有全新體悟。為活動注入靈魂，他更親自創作主題曲〈瘋狂四驅〉，4天完成製作。第一屆「神行盃國際四驅車大賽」將於春節初四、初五在桃園護國宮登場，結合競技、親子與信仰，為新年討個順勢向前的好彩頭。