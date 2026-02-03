ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
放下恩怨！陸元琪發長文道歉袁惟仁　催淚喊話：希望你能理解我當初的難

記者孟育民／台北報導

「小胖老師」袁惟仁在2日證實病逝，享年59歲。他2018年7月在上海因意外跌倒，引發腦溢血，搶救過程發現腦部有腫瘤，動刀與死神搏鬥2個月後，脫離險境返回台東老家休養，狀況一度良好，臥病長達8年時間後，昨日病逝家中，結束燦爛一生。前妻陸元琪3日在社群發聲，形容收到消息的瞬間，「我們都變成了一二三木頭人，唯一流動的是眼淚」，回憶兩人從相戀、結婚到分離的過程，坦言曾因現實壓力公開談及不愉快往事，讓袁惟仁承受外界批評，也為此誠懇致歉，「希望你能理解我當初的難。」

▲▼陸元琪回憶袁惟仁 。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

▲陸元琪回憶袁惟仁 。（圖／翻攝自Facebook／陸元琪）

陸元琪也提到，孩子們記得的全是父親的好，所有怨懟早已放下，感謝袁惟仁留下珍貴的生命禮物，讓她成為無堅不摧的媽咪，「所有的怨，早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號，那次的見面一眼萬年，究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…，幾輩子後又會有什麼因讓我們再次相遇呢？小胖與小琪…，小小胖與小小琪…，還有那隻可愛的抱抱，可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題好嗎？」

▲▼慟別袁惟仁！前妻陸元琪感性發文。（圖／翻攝自臉書）

▲陸元琪放下過去恩怨。（圖／翻攝自臉書）

她透露，兒子已打起精神上班，女兒則卸下最愛的指甲，拿出父親留下的吉他練習音樂，而她也將重新回到工作崗位，「當我們開始正常運作，才是你想要看到的」，最後引用袁惟仁常說的話向自己打氣：「悲傷是因為微笑出去旅行了，加油好嗎。」

陸元琪貼文：

收到消息
我們都變成了一二三木頭人
唯一流動的是 眼淚
工作室堆滿了新到的貨
有我的 有女兒的
但我們的腦子指揮不了身體
無法工作
新的一週 新的開團 我也無法繼續上架
晚餐時
我們開始說話..
開始找出舊照片..
帶著思念
一邊笑 一邊哭
孩子們跟爸爸的合照真的很少
更別說是一家四口的合照..
我本來不想對外說什麼我的心情
可是經過一晚
翻騰了所有的回憶
我還是有話想對祢說….
謝謝祢曾經這麼愛我
這首歌是在我面前完成的
也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌
我們走進了愛情裡
簽字後的日子非常辛苦
什麼光怪陸離的事都能讓我遇到
而解決事情都需要大筆的花費
為了維持收入
我上節目講出我們之間最不愉快的事情
這些畫面一直被截圖出來寫成文章
讓祢被罵..
在這裡
我誠懇的跟祢道歉????????‍♀️
希望祢能理解我當初的難
我們的愛情來得很快
生兩個孩子 養一隻狗 是我們的夢想
卻在夢想成真時 愛情走了樣
只有我們彼此心中才知道對方對自己有多重要
我說的是 至今還是一樣
祢離開的前一晚家裡只有我一個人
忽然在客廳裡聞到了熟悉的煙味….
祢 回來了嗎？
我開始對著空氣跟祢說話
把這些年的委屈跟快堅持不下去的心情都講給祢聽..
女兒問我：媽咪妳有沒有想過要出家？
我回答：我所有的試煉可能比出家人的修行還困難。
前年 媽媽跟姊姊還有抱抱都走了
現在 祢也正式的離開我們了
謝謝祢留下一對那麼好的子女給我
我們的孩子是那麼的不一樣
孩子們被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事
我們都該安慰
孩子們記得的都是祢的好
所有的怨 早在我帶著孩子飛上海那天劃下句號
那次的見面
一眼萬年
究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣…
幾輩子後
又會有什麼因 讓我們再次相遇呢？
小胖與小琪…
小小胖與小小琪…
還有那隻可愛的抱抱
可以在來世重新再考一次這輩子我們沒有考好的習題嗎…
小胖
謝謝我們的相遇
謝謝祢給了我兩個孩子
謝謝祢帶給我所有的考題
謝謝祢讓我成為一個無堅不摧的媽咪
今天
兒子打起精神上班去
女兒去把最愛的指甲卸掉，拿出祢留給她的吉他，準備開始練習祢教給她的一切。
而我
在寫完這篇後也要打起精神開始工作
因為我們知道
當我們開始正常運作
才是祢想要看到的
彷彿又聽到祢在耳邊說：
悲傷是因為微笑出去旅行了～
加油好嗎。

