豬哥亮大腸癌逝...愛女謝金晶突爆「胸部冒3公分腫塊」緊急做穿刺檢查

記者蔡琛儀／台北報導

農曆年節將屆，今（3日）「台語歌后」龍千玉率領同門師弟妹謝金晶、楊哲、陳淑萍一起逛春聯大街採買。謝金晶阿嬤近日才因膽囊發炎入院，她前陣子自己也去醫院報到，讓粉絲相當掛念她的身體狀況，謝金晶今天透露，她某天早上起床摸到胸部有硬塊，警覺心高的她，馬上掛號照超音波，沒想到真的照到一顆3公分大的不明物體。

▲謝金晶胸部有3公分大腫塊，明天報告才出爐。（圖／記者黃克翔攝）

謝金晶說，醫生說3公分算大顆，立刻幫她安排穿刺檢查，報告將在明天出爐，「我自己心態是放得很正，我的好朋友問我說如果真的是不好怎麼辦？我說可能會先訂張去歐洲的機票，我個性比較樂觀，就是要用正向的心去面對，心情會影響病情，我是覺得自己沒事。」

她雖然家中沒有乳癌病史，但因爸爸豬哥亮是大腸癌離世，因此還是會特別注意，先前她健檢就發現胸物有0.5公分左右的纖維瘤，這次因摸到硬塊感覺比較大顆，才趕快去檢查。

▲謝金晶（左起）、龍千玉、陳淑萍、楊哲逛春聯大街。（圖／記者黃克翔攝）

不過謝金晶坦言，當初得知要做穿刺非常緊張，「真的跟筷子差不多粗，但因為有打局部麻醉不會痛。」媽媽也安慰她應該無大礙，阿嬤則至今還不知此事，一切都還要等正式檢查報告出爐後才能做後續處置。