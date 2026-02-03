《陽光女子合唱團》票房破4億！孫淑媚揭「阿公未實現心願」圓滿了

記者黃庠棻／台北報導

映時間剛過一個月的《陽光女子合唱團》宣布破四億票房成績，在累積速度幾乎沒有停滯的狀況下，目前的數字也讓這部電影晉升到台灣電影影史第6名。

《陽光女子合唱團》主演群勤跑映後，孫淑媚說「最感動的是很多觀眾陪著我們從一開始走到三億、四億的票房，也想起自己小時候很喜歡到二輪戲院看電影，一次就看兩部，有次跟阿公聊天說我去看電影，阿公跟我說『我也想要去看電影。』」

孫淑媚接著表示「我跟他說『好啊！下次帶你去看我演的電影。』那時候自己還沒演過電影。雖然現在很想要帶阿公看我演的電影，但是他已經不在了。所以看到戲院有很多人帶著爺爺奶奶來看《陽光女子合唱團》，心裡都酸酸的，但是他們都幫我彌補了這個遺憾，覺得很感動。」

苗可麗被問到電影票房達四億的感想，她說「那我就失憶啦！所有不愉快的事情都忘記了！」她經常海巡《陽光女子合唱團》網路上的口碑，覺得這部電影把很多人都連結在一起，有時候愛說不出口但是帶著家人去看電影也是一種愛的表現。

跑了最多場映後的安心亞則說「雖然有時候會很累，但是看到電影有帶給大家力量，而我也有付出一些小小的心力，就覺得自己在做一件很有意義的事情，也很開心大家給我的回饋！」

何曼希也成為這部電影另外一個亮點，增加了許多粉絲，她提到「我感受到大家給我的愛跟溫暖，這樣的回饋讓我變得更開心和活潑，很感謝大家對我的喜愛，也在網路和映後看到了許多人的故事，真的很開心自己可以成為大家前進的力量。」