ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

周湯豪病才剛好…出糗了！
「吃火鍋第一口」測你隱藏性格
馬筱梅回應「大S兒女缺席儀式」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

大S 具俊曄 馬筱梅 黃乙玲 言承旭 周渝民 馬如龍 林岱縈

57歲台劇男神回歸民視八點檔「一天只吃2餐」　演黃尚禾爸有反差萌

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔大戲《豆腐媽媽》劇情再添重量級角色，實力派演員尹昭德回歸演出，與首次加入民視八點檔的黃尚禾組成全新「父子檔」，戲裡戲外火花十足。兩人接受訪問時不僅分享角色設定，也大談拍戲現場的溫暖氛圍，讓黃尚禾直呼「完全顛覆我對八點檔的想像。」

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

尹昭德在劇中飾演夜市公會理事長「雷進達」，雖然學歷不高，卻在夜市界地位崇高，最驕傲的就是有一個當律師的兒子。談到這次回歸演出，尹昭德也被工作人員發現身形明顯結實不少，他笑說「我現在一天只吃兩餐，然後花比較多時間運動。」更自嘲因為年紀漸長，怕代謝變慢「所以要有自知之明啦！」一席話逗得現場笑聲不斷。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

首次挑戰民視八點檔的黃尚禾，飾演雷進達的兒子、律師「雷偉帆」，角色表面看似乖巧、努力讓父親引以為傲，私下卻有些叛逆，想用自己的方式證明能力。黃尚禾坦言，剛加入劇組時非常緊張，不論是台語台詞、拍攝節奏還是工作流程，都還在適應中「但一進組就遇到昭德哥，真的讓我安心很多。」

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

黃尚禾分享，拍攝第一天尹昭德便主動陪他對戲、順台詞，耐心等他消化劇本「我感受到的不是一個壓力很大的前輩，而是一個很溫暖的爸爸。」他形容那一刻彷彿真的進入了父子角色的狀態，讓演出自然不少。

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

為了讓父子關係更貼近生活，尹昭德還即興加入「籃球設定」，在正式拍攝前問黃尚禾是否會打籃球，並將「從小爸爸帶兒子打球」的生活感融入表演細節中。尹昭德表示，有時一個小動作，就能幫助角色之間建立默契與情感層次。

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

談到八點檔拍攝節奏，黃尚禾坦言確實快速又高壓，尤其律師角色有大量專業台詞，心理壓力不小，但讓他感動的是，現場工作人員總是笑著鼓勵、耐心等候「你會感覺到，大家真的希望你變好、被看見。」他也直言，在民視拍戲的感受就像「回到一個很溫暖的家」。

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

此外，兩位演員也提到角色造型的重要性，認為穿搭不只是外表，而是對角色理解的一部分。尹昭德與黃尚禾都為角色造型投入心力，希望觀眾一登場就能感受到角色的性格與份量。隨著尹昭德回歸、黃尚禾加入，民視《豆腐媽媽》不僅劇情層次更加豐富，也讓觀眾期待這對父子檔後續將激盪出更多動人又精彩的火花。

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

▲尹昭德、黃尚禾在《豆腐媽媽》飾演父子。（圖／民視提供）

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

豆腐媽媽尹昭德黃尚禾

推薦閱讀

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

大S兒女缺席週年儀式掀討論！　馬筱梅親上火線回應「揭真實行蹤」

12小時前

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照！　入境星國揭「小黑屋」內幕

1小時前

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」40年好友一看心碎了

6小時前

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

1小時前

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

曾奪4座金曲歌后...56歲絕美玉女消失歌壇11年　超狂近況曝：還是超漂亮

11小時前

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」　總監曝具俊曄設計本意

21小時前

《96分鐘》預告有續集！上架Netflix才5天「破台影史3紀錄」超狂

《96分鐘》預告有續集！上架Netflix才5天「破台影史3紀錄」超狂

12小時前

大S雕像手上藏2個愛的印記！　具俊曄曝「儀式後第一想做的事」惹鼻酸

大S雕像手上藏2個愛的印記！　具俊曄曝「儀式後第一想做的事」惹鼻酸

17小時前

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開　網淚：道明寺來杉菜葬禮

言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開　網淚：道明寺來杉菜葬禮

22小時前

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地　送醫搶救不治

快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地　送醫搶救不治

18小時前

「真心話大冒險」玩真的！　樂天女孩岱縈街頭爆料私密生活

「真心話大冒險」玩真的！　樂天女孩岱縈街頭爆料私密生活

9小時前

李崗不拍片改賣醬鴨！試菜1年多認「吃到快吐了」　親曝跨界真實原因

李崗不拍片改賣醬鴨！試菜1年多認「吃到快吐了」　親曝跨界真實原因

11小時前

熱門影音

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場

女星「乳環掛禮服」上空見客　Rosé黑白裝美炸.女神卡卡霸氣登場
具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」

具俊曄公開超催淚手寫信　「熙媛，下次要永遠在一起」
具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸

具俊曄親手揭開大S紀念雕像　S媽痛哭擁抱…小S不捨觸摸
言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄

言承旭.仔仔.始源都來看大S了　酷龍姜元來現身陪具俊曄
具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕

具俊曄緊摟S媽憔悴現身　與小S出席大S雕像揭幕
Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場

Rosé登葛萊美嗨唱〈APT.〉！　獻吻Bruno Mars嗨翻全場
崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！

崔振赫現身年貨大街　直接開始試吃：好吃！
沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊

沒有曹西平的新年...　龍千玉：心裡缺了一塊
周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD

周湯豪把粉絲姐姐說成媽媽　「原地社死」瘋狂解釋XD
〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」

〈體面〉于文文舞台上癱軟暈倒　吳克群救援「多唱兩首歌」
唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」
恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹

恩利抱怨「遭庾澄慶已讀不回」　伊能靜緩頰：不回才是親爹
袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

袁惟仁曾創作多首「華語經典歌」　口頭禪：加油，好嗎？..成絕響

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

「熙媛...我真的好想妳」　具俊曄為大S留下永恆的愛

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

袁惟仁纏病8年逝世享年59歲　再也聽不到「加油，好嗎」

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

具俊曄親揭大S雕像…S媽痛哭擁抱　酷龍姜元來.周渝民.始源都現身

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

唐治平宣布重新出發！　憶亡母「她在另一邊支持我」

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

袁惟仁纏病8年逝世家中！　享年59歲

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

兒爆餵毒騙砲！伍思凱近況曝光　趙傳被勸和好前妻：單身很開心

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

日寫真女星輪流搬出殺手鐧　發育好遇一困擾：胸部會ㄉㄨㄞ~

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

一起為浪毛孩準備年夜飯！　過年物資缺乏「吃飽都有問題」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

舒華暴瘦後現身：健康很重要！ 認拍攝輕鬆「反正顏值在這」

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄烈陽下守候大S！親切問候粉絲　墓地前「看愛妻生前畫面」令人心碎

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

具俊曄為大S慶生！偷藏驚喜在廁所　手繪畫作告白：我的愛，熙媛

看更多

Melody曝自己「對風過敏」　人生哲學「凡事都說『我不會』」

即時新聞

剛剛
剛剛
7分鐘前0

大S離世前「想回家」！赴機場車內心臟驟停　送醫搶救14小時來不及

14分鐘前0

蘇永康出道超過30年「首次唱進高雄」！　門票開賣日曝光

17分鐘前0

王心凌吳克群曖昧19年爆熱戀！1年內飛4國約會　經紀公司回應藏玄機

21分鐘前410

王心凌吳克群深夜回家過夜！爆舊情復燃　才被目擊搭機甜蜜同進出

43分鐘前0

李棟旭現身永康街！　穿夾腳拖吃火鍋…窗邊解菸癮、暖抱同行女伴

44分鐘前0

金曲歌王首次辦專場演出　一開場揪觀眾狂喊：三杯雞～

44分鐘前0

57歲台劇男神回歸民視八點檔「一天只吃2餐」　演黃尚禾爸有反差萌

44分鐘前0

2月4日星座運勢／拒絕苦瓜臉！處女座笑容招好運　巨蟹大膽坦白

1小時前23

啦啦隊女神若潼爆新歡？夜奔KTV密會帥氣男　凌晨獲專車護送返家

1小時前83

具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他不捨哭了：飯一口都嚥不下去

讀者迴響

熱門新聞

  1. 大S兒女缺席週年儀式掀討論
    12小時前125
  2. 雪碧淚訴：警察不顧反對硬看全裸照　入境星國被帶進小黑屋
    1小時前2031
  3. 具俊曄休息室崩潰痛哭！　紙上寫滿「熙媛啊...」
    6小時前4421
  4. 具俊曄親背癱瘓隊友去看大S　1舉動讓他哭了
    1小時前163
  5. 曾奪4座金曲歌后...絕美玉女消失11年　超狂近況曝
    11小時前41
  6. 大S雕像不像本人？網翻出「少女原型舊照」
    21小時前5017
  7. 《96分鐘》預告有續集！上架Netflix才5天「破台影史3紀錄」
    12小時前4
  8. 大S雕像手上藏愛的2印記！具俊曄儀式後想做的事惹淚
    17小時前369
  9. 言承旭見大S雕像痛到快碎了！被仔仔攙扶離開
    22小時前3617
  10. 快訊／馬如龍49歲兒子在家猝逝！做完健檢回家突倒地亡
    18小時前4214
ETtoday星光雲

熱門快報

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

準備過年！北農年菜組大開箱

準備過年！北農年菜組大開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱「北農滿席香年菜」，看看CP值超高的年菜組

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合