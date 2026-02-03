蔡依林《心型圈》原本寫給她！　男星重新改編「親揭內幕」

▲ 南拳媽媽推出單曲回歸。（圖／喜鵲娛樂提供）



記者翁子涵／台北報導

由詹宇豪、Lara梁心頤、AJ張傑組成的南拳媽媽，近來與喜鵲娛樂合作，上線重製經典《心型圈》與全新原創單曲《明朝之前》， 《心型圈》由方文山作詞、詹宇豪作曲，在創作Demo 階段，其實是詹宇豪特別為 Lara 梁心頤量身打造的歌曲，後來被天后蔡依林選中演繹並成為經典情歌，南拳媽媽選擇將這首極具意義的作品重新演繹，宇豪表示：「《心型圈》是許多人的青春底色，這次重製不僅是回顧，更是我們三個人現在心境的投射。」

▲▼ 南拳媽媽重新演繹蔡依林的《心型圈》。（圖／喜鵲娛樂提供）



而宇豪也在新單曲《明朝之前》身兼作曲與製作人，回憶起過程時坦言這是一場「時空混亂」的體驗，這首融合 R&B 風格的中國風歌曲，在旋律結構上極為複雜，極度考驗節奏感，宇豪自嘲：「第一版 Demo 我們太注重情緒，隨著越聽越細，為達完美甚至在發片前一天還在修整節奏，更為了克服因反覆聆聽而產生的節奏疲勞，甚至特地去吃超辣的「地獄大王辣麵」強行醒腦。

他感性表示這份「全力以赴」的心境也延伸到對生命與家人的思念中：「歌詞中『愛在光年外，與你笑倚紫禁畔』讓我感觸極深，想起了過世的長輩。這首歌裡感受到的不只是愛情，還有對親情與寵物的愛，希望藉此提醒大家把握現有的一切。」

除了音樂上的雕琢，MV的拍攝更是集「血與淚」於大成，Lara 佩服兩位團員的敬業程度，宇豪在寒風中反覆淋雨入鏡，張傑則為了捕捉追公車的畫面，不慎摔倒跪破膝蓋，三人全力以赴，只為傳達 MV 中那段因家世差距無疾而終、卻在千年後重逢的宿命愛戀。

