八點檔男神練出「精壯結實腹肌」回歸！　伏地挺身一做100下起跳

記者黃庠棻／台北報導

三立八點台劇《百味人生》劇情又加入新角色，楚翔在休息一段時間後強勢回歸，再度加入演出，一登場就自帶故事線與話題度。他在劇中飾演「葉冠偉」，表面上是葉家長子、長孫，背後卻藏著驚人身世祕密，角色命運從一開始就註定不平靜。

▲楚翔（右）回歸八點檔，加入《百味人生》演出。（圖／三立提供）

葉冠偉名義上是葉文祥（沈世朋飾）、邱雅菱（璟宣飾）之子，他自小背負家族期待長大，實際上卻是雅菱與炳坤（林佑星飾）的親生兒子，因當年頂替身分進入葉家，血緣關係被錯置。

[廣告]請繼續往下閱讀...

葉家阿嬤早已知情，卻始終對他保持距離，長年偏心真正的親孫葉冠廷(溫少淮飾)，讓冠偉在「名不正、言不順」的陰影下成長，不論再努力都難以被肯定，也讓他內心累積滿滿失落與不甘，性格層次格外複雜。

▲楚翔（右）回歸八點檔，加入《百味人生》演出。（圖／三立提供）

楚翔這次歸隊拍戲，最開心的莫過於他的私下好哥們李睿紳。李睿紳笑說，很替楚翔回來拍戲感到開心，也聽說他之前先去拍了電影，為了角色減肥、運動「這本來就是演員該做的事，但他真的很努力。」他也打趣表示，兩人目前對戲不多「但之後應該會搭到，因為他要跟我妹配一對。」

談到這次「轉型」，楚翔坦言契機來自上一檔《願望》殺青後，接到一部軍事題材作品，為了貼近1996年外島阿兵哥的形象，決定徹底改變自己「那個年代的兵幾乎都是瘦又精壯型，加上是大螢幕作品，就算是小角色，也想對角色負責。」於是他展開近乎當兵等級的訓練生活。

▲楚翔（右）回歸八點檔，加入《百味人生》演出。（圖／三立提供）

楚翔回想訓練期完全不輕鬆，從體能、單兵教練、刺槍術到砲操樣樣來，伏地挺身一做就是100下起跳，操場十圈是日常「真的有種『我到底為什麼要這樣折磨自己』的感覺，超痛苦。」但也正因如此，他成功瘦身約15公斤，體態徹底翻轉。

對現在的自己，楚翔給出70分的評價。他笑說，以前最怕拍脫衣戲，因為肚子都是肉，站在其他身材很好的演員旁邊會很自卑；現在不只體態精實，還練出微微四塊腹肌「如果再有需要脫衣服的戲，我現在可以很有自信。」至於剩下的30分？他笑說要朝八塊肌邁進「但那又是另一條很辛苦的路。」

這次在《百味人生》中，楚翔也首度解鎖「有錢人」角色，讓他自己都忍不住笑說「終於演到有錢人了！」同時還加入許多過去沒嘗試過的角色元素，直呼是一大突破，請觀眾期待角色後續的轉變。被問到是否想擺脫過去較為霸氣、的形象，楚翔直接拜託大家「讓我脫離一下8+9啦！」

對此，楚翔坦言現在的斯文氣質其實很習慣，體態調整後身體也更舒服，雖然有人覺得他瘦太多，但他認為「在螢幕上其實是剛剛好」。他以前都不管三七二十一就是要吃，現在都會有控制來維持體態，也讓身體更健康一點。

至於會不會變得有點自戀？楚翔大方承認，現在確實比較常照鏡子，也會擔心自己是不是又胖回來「以前是想吃就吃，現在會控制，為了角色，也為了身體更健康。」楚翔的回歸，不只為《百味人生》注入新火花，也讓角色線更加錯綜複雜，他能否在葉家風暴中翻轉命運，勢必成為觀眾接下來追劇的一大看點。