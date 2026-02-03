第一個沒有曹西平的新年　龍千玉哽咽：心裡好像少了一塊

記者蔡琛儀／台北報導

台語歌后龍千玉近日推出新專輯《戲夢》，也同時忙著準備四月登場的「男人情女人心」演唱會，農曆年節將屆，她今天率領同門師弟妹謝金晶、楊哲、陳淑萍一起逛春聯大街採買。與她情同手足的曹西平（四哥）去年12月猝逝，過去龍千玉也常邀請曹西平一起團圓吃飯，今年少了曹西平，龍千玉哽咽：「還是會很難過，但他沒有病苦，而且他很有智慧，身後事都安排好了。」

▲龍千玉近期忙著宣傳新專輯、準備演唱會。（圖／記者黃克翔攝）

龍千玉說，曹西平對她來說就是家人、親人，「心裡好像少了一塊，可能還是會有點落寞。」之前曹西平好幾年會去龍千玉家圍爐，「他都會給小孩子紅包，所以小孩們也都很想念他。」未來也會將曹西平一直放在心中。

這次演唱會選歌，龍千玉坦言也有在掙扎是否要選唱與曹西平合唱的歌曲，「不止這首歌，每次選歌我都很多感觸，很多以前的畫面像跑馬燈，我現在跟導演擔心不知道（眼淚）hold不hold得住，所以我還在練習怎麼把情緒收好。」最擔心是看到媽媽就會淚腺失控。





▲龍千玉率領師弟妹謝金晶（左起）、陳淑萍、楊哲逛春聯大街。（圖／記者黃克翔攝）

近期龍千玉為了備戰演唱會，特別找了營養師調理身體，顛覆不少自己以前認知的養生想法，吃飯還要拍照回報給營養師。她也已為演唱會開了不少會議，被問到嘉賓人選，她笑說有一部分已經確定，再三逼問下才鬆口其中一位是和她合唱演唱會同名歌曲「男人情女人心」的袁小迪，其他的則暫時先保密。