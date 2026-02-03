ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
馬如龍女兒悲曝「在派出所做筆錄」　49歲弟猝逝…開不了死亡證明

記者黃庠棻／台北報導

資深演員馬如龍（本名黃政雄）曾以《海角七號》奪得金馬獎，在影壇留下《艋舺》、《賽德克‧巴萊》等經典作品，馬如龍2019年肺腺癌病逝，享壽80歲，他生前三段婚姻共有9名子女（2名子女是弟弟遺孤），如今傳出49歲兒子黃人龍意外跌倒猝逝，享年49歲。

馬如龍

▲馬如龍。（圖／翻攝自臉書）

馬如龍與第二任妻子所生的兒子黃人龍，昨（2）日意外跌倒，送往醫院急救，據《三立新聞網》報導，黃人龍姊姊黃詠淇證實，弟弟急救中雖一度恢復心跳，但醫師發現他瞳孔放大最後不治。黃詠淇透露弟弟平時身體健康，可能跌倒有撞到牆角，眉峰傷口出血，但是醫生判斷不是致命主因，現在沒辦法開死亡證明，只能等檢察官相驗。

▲馬如龍兒子猝逝。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

▲馬如龍兒子猝逝。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

稍早，《ETtoday星光雲》致電關心黃詠淇，對方接通電話僅低調回了一句「我正在派出所做筆錄，就這樣」。據了解，黃詠淇面臨弟弟離世，依舊相當悲傷，因為離開得太過突然「現在在警方這邊要釐清狀況，弟弟不是娛樂圈的人，不希望受到太多關注，謝謝大家關心。」

▲馬如龍兒子猝逝。（圖／翻攝自黃詠琪臉書）

▲馬如龍兒子猝逝。（圖／翻攝自黃詠淇臉書）

此前，黃詠淇在社群網站上，痛心悼念「好痛，真的好痛，你怎麼跟二姊開這樣的玩笑，弟弟放心的跟菩薩走，現在的你是不是看見爸爸了？」、「老弟，不知道你看見爸爸了嗎？好突然、好想你、好捨不得，好難接受，以後真的沒有靠山了，安心的跟菩薩走，家裡有二姊在。」

馬如龍

