畢書盡私下真面目曝光！　「錄音完1舉動」師弟當場嚇傻

▲ 徐暐翔(左起)、Bii畢書盡合唱主題曲。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

由導演九把刀執導、改編自其《都市恐怖病》系列同名小說的電影《功夫》，主題曲〈想要保護的〉由Bii畢書盡和徐暐翔聯手對唱，身為九把刀書迷的徐暐翔接到邀約的瞬間，他形容是反覆交織的興奮、幸福及受寵若驚，還能和前輩Bii合唱，讓他直呼：「我真的可以這麼幸運跟幸福嗎？」接到邀約的那幾天，他甚至會在睡夢中驚醒，去重新打開手機對話，確認這件事是真的，十分逗趣。

▲▼ 徐暐翔(左起)、Bii畢書盡彼此互相讚美。（圖／索尼音樂提供）



Bii以收斂的方式詮釋歌曲前段，如同在角色心中整理情緒，而後段則隨旋律慢慢打開，他形容：「這首歌對我來說，更重要的是那種克制裡的溫度，說不出口的情緒，反而最有力量。」徐暐翔則以一位書迷的視角，重返小說場景，用記憶中的戰鬥與對白構築演唱情境，他說：「這首歌對我來說是一場情緒上的挑戰，每個語氣、音色、甚至呼吸都需要精準調整，才能撐住整首歌的情感重量。」

Bii表示徐暐翔非常認真，「能感受到他對唱歌的態度，聲音有一種溫柔又帶著堅韌感，不用刻意表現，可以很快、很自然地流露在歌曲中。」徐暐翔對Bii的親切更是讚不絕口，「當天我們一起離開錄音室準備各自搭車，Bii哥先前已跟我說過再見了，他在上車前還特地轉頭回來和我揮手說再見，看著我的眼神好真誠，揮了好久的手，當時我心裡想著『身為實力派偶像私底下還這麼親切，真的太完美了吧！』」

